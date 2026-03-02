На яких авто можна складати практичний іспит на "права"

Перед складанням практичного іспиту кожен кандидат у водії самостійно обирає транспортний засіб. У більшості випадків його можна отримати безпосередньо в Сервісних центрах МВС, однак для окремих категорій авто доведеться організовувати самостійно.

Які транспортні засоби надають сервісні центри

Усі територіальні сервісні центри МВС мають у наявності автомобілі категорії B — саме на них складається найбільша кількість іспитів. Окремі ТСЦ також забезпечені транспортними засобами категорій: A, C, C1, D1.

Під час створення електронного запису до обраного сервісного центру система одразу відображає, чи є в наявності транспортний засіб відповідної категорії. Це дозволяє кандидату заздалегідь визначитися з форматом складання іспиту.

Коли транспортний засіб потрібно забезпечити самостійно

Якщо в обраному сервісному центрі відсутній автомобіль потрібної категорії, кандидат має складати іспит на транспортному засобі навчального закладу. У такому випадку авто необхідно доставити до сервісного центру у визначений день, час і місце проведення практичного іспиту.

Обов’язкові вимоги до автомобіля

Транспортний засіб, на якому складатиметься практичний іспит, повинен:

Бути обладнаний системою відеофіксації для забезпечення прозорості та об’єктивності екзаменаційного процесу.

Належати акредитованому навчальному закладу.

Важливо, що автомобіль не обов’язково має належати саме тій автошколі, де кандидат проходив навчання.

Контроль відповідності

Перед початком практичного іспиту адміністратори сервісного центру перевіряють відповідність транспортного засобу встановленим нормам безпеки та технічним вимогам. Лише після цього кандидат допускається до складання практичної частини.

Аналітичний акцент

Наявність власного автопарку у більшості сервісних центрів значно спрощує процедуру для кандидатів категорії B. Водночас для спеціалізованих категорій водіння відповідальність частково покладається на навчальний заклад і самого кандидата. Такий підхід дозволяє оптимізувати ресурси державних центрів, але вимагає від майбутніх водіїв додаткової організаційної підготовки.