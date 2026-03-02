На каких автомобилях можно сдавать практический экзамен на "права"

Перед сдачей практического экзамена каждый кандидат в водители самостоятельно выбирает транспортное средство. В большинстве случаев его можно получить непосредственно в Сервисных центрах МВД, однако для отдельных категорий авто придется организовывать самостоятельно.

Какие транспортные средства предоставляют сервисные центры

Все территориальные сервисные центры МВД имеют в наличии автомобили категории B - именно на них сдается наибольшее количество экзаменов. Отдельные ТСЦ также обеспечены транспортными средствами категорий: A, C, C1, D1.

При создании электронной записи в выбранный сервисный центр система сразу отображает, есть ли в наличии транспортное средство соответствующей категории. Это позволяет кандидату заранее определиться с форматом сдачи экзамена.

Когда транспортное средство нужно обеспечить самостоятельно

Если в выбранном сервисном центре отсутствует автомобиль нужной категории, кандидат должен сдавать экзамен на транспортном средстве учебного заведения. В таком случае авто необходимо доставить в сервисный центр в определенный день, время и место проведения практического экзамена.

Обязательные требования к автомобилю

Транспортное средство, на котором будет сдаваться практический экзамен, должен:

Быть оборудован системой видеофиксации для обеспечения прозрачности и объективности экзаменационного процесса.

Принадлежать аккредитованному учебному заведению.

Важно, что автомобиль не обязательно должен принадлежать именно той автошколе, где кандидат проходил обучение.

Контроль соответствия

Перед началом практического экзамена администраторы сервисного центра проверяют соответствие транспортного средства установленным нормам безопасности и техническим требованиям. Только после этого кандидат допускается к сдаче практической части.

Аналитический акцент

Наличие собственного автопарка у большинства сервисных центров значительно упрощает процедуру для кандидатов категории B. В то же время для специализированных категорий вождения ответственность частично возлагается на учебное заведение и самого кандидата. Такой подход позволяет оптимизировать ресурсы государственных центров, но требует от будущих водителей дополнительной организационной подготовки.