Citroën показав брутальні версії C3 та C3 Aircross за солідний прайс

Citroën вирішив піти шляхом Dacia і запропонувати покупцям максимально "напаковані" комплектації своїх найдоступніших моделей. Пакет Outdoor позиціонується вище за нинішню топову версію Max і робить ставку на візуальну брутальність.

Звісно, не варто чекати від цих машин чудес на бездоріжжі, адже це суто стилістичний пакет, який не змінює кліренс і не додає систему повного приводу. Виробник чесно зізнається, що їхнє розуміння пригод – це не місити багнюку в лісі, а зробити щоденні поїздки трохи яскравішими.

Що змінилося зовні та всередині

Головна фішка нових C3 та C3 Aircross – перемальовані бампери з масивними сірими накладками, які імітують захист днища, а також нові 17-дюймові легкосплавні диски з квадратними спицями. На дверях з'явилися спеціальні наклейки. Кросовер C3 Aircross додатково отримав масивніші рейлінги на даху.

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У салоні покупців зустрінуть фірмові сидіння Advanced Comfort з ексклюзивним візерунком та червоною прострочкою. Технічна частина залишилася без змін: під капотом можуть бути бензинові, м'які гібридні або повністю електричні установки, які працюють виключно з переднім приводом.

Цікаво, що пакет Outdoor дістався і крихітному електромобілю Citroën Ami. Він отримав зсувний тканинний дах (як у лімітованої версії Buggy), колір кузова хакі, ралійний спойлер та білі сталеві диски.

Скільки це коштує