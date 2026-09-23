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Citroën показав брутальні версії C3 та C3 Aircross за солідний прайс

Citroën представив нові топові комплектації Outdoor для моделей C3, C3 Aircross та електроквадроцикла Ami. Автомобілі отримали агресивний "позашляховий" дизайн та розширений список обладнання, що суттєво підняло їхню стартову ціну.
Нові Citroën C3 та C3 Aircross Outdoor 2026: ціна, фото, характеристики

ФОТО: Citroën |

Citroën C3 Aircross Outdoor

Данило Северенчук
logo23 вересня, 13:40
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Citroën вирішив піти шляхом Dacia і запропонувати покупцям максимально "напаковані" комплектації своїх найдоступніших моделей. Пакет Outdoor позиціонується вище за нинішню топову версію Max і робить ставку на візуальну брутальність.

Звісно, не варто чекати від цих машин чудес на бездоріжжі, адже це суто стилістичний пакет, який не змінює кліренс і не додає систему повного приводу. Виробник чесно зізнається, що їхнє розуміння пригод – це не місити багнюку в лісі, а зробити щоденні поїздки трохи яскравішими.

Що змінилося зовні та всередині

Головна фішка нових C3 та C3 Aircross – перемальовані бампери з масивними сірими накладками, які імітують захист днища, а також нові 17-дюймові легкосплавні диски з квадратними спицями. На дверях з'явилися спеціальні наклейки. Кросовер C3 Aircross додатково отримав масивніші рейлінги на даху.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

У салоні покупців зустрінуть фірмові сидіння Advanced Comfort з ексклюзивним візерунком та червоною прострочкою. Технічна частина залишилася без змін: під капотом можуть бути бензинові, м'які гібридні або повністю електричні установки, які працюють виключно з переднім приводом.

Цікаво, що пакет Outdoor дістався і крихітному електромобілю Citroën Ami. Він отримав зсувний тканинний дах (як у лімітованої версії Buggy), колір кузова хакі, ралійний спойлер та білі сталеві диски.

Скільки це коштує

  • Продажі стартують у Нідерландах з 1 жовтня, а згодом машини з'являться і на інших європейських ринках.
  • Прайс на C3 Outdoor починається від 30 950 євро, а за більший C3 Aircross Outdoor доведеться викласти щонайменше 35 250 євро.
  • Це досить солідні цифри для автомобілів, які від початку створювалися як максимально доступні рішення у своєму класі.
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