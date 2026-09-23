Citroën показав брутальні версії C3 та C3 Aircross за солідний прайс

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Citroën C3 Aircross Outdoor
Citroën вирішив піти шляхом Dacia і запропонувати покупцям максимально "напаковані" комплектації своїх найдоступніших моделей. Пакет Outdoor позиціонується вище за нинішню топову версію Max і робить ставку на візуальну брутальність.
Звісно, не варто чекати від цих машин чудес на бездоріжжі, адже це суто стилістичний пакет, який не змінює кліренс і не додає систему повного приводу. Виробник чесно зізнається, що їхнє розуміння пригод – це не місити багнюку в лісі, а зробити щоденні поїздки трохи яскравішими.
Що змінилося зовні та всередині
Головна фішка нових C3 та C3 Aircross – перемальовані бампери з масивними сірими накладками, які імітують захист днища, а також нові 17-дюймові легкосплавні диски з квадратними спицями. На дверях з'явилися спеціальні наклейки. Кросовер C3 Aircross додатково отримав масивніші рейлінги на даху.
У салоні покупців зустрінуть фірмові сидіння Advanced Comfort з ексклюзивним візерунком та червоною прострочкою. Технічна частина залишилася без змін: під капотом можуть бути бензинові, м'які гібридні або повністю електричні установки, які працюють виключно з переднім приводом.
Цікаво, що пакет Outdoor дістався і крихітному електромобілю Citroën Ami. Він отримав зсувний тканинний дах (як у лімітованої версії Buggy), колір кузова хакі, ралійний спойлер та білі сталеві диски.
Скільки це коштує
- Продажі стартують у Нідерландах з 1 жовтня, а згодом машини з'являться і на інших європейських ринках.
- Прайс на C3 Outdoor починається від 30 950 євро, а за більший C3 Aircross Outdoor доведеться викласти щонайменше 35 250 євро.
- Це досить солідні цифри для автомобілів, які від початку створювалися як максимально доступні рішення у своєму класі.