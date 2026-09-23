Citroën показал брутальные версии C3 и C3 Aircross за солидный прайс

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Citroën C3 Aircross Outdoor
Citroën решил пойти по пути Dacia и предложить покупателям максимально "напакованные" комплектации своих самых доступных моделей. Пакет Outdoor позиционируется выше нынешней топовой версии Max и делает ставку на визуальную грубость.
Конечно, не стоит ждать от этих машин чудес на бездорожье, ведь это сугубо стилистический пакет, который не меняет клиренс и не добавляет полного привода. Производитель честно признается, что их понимание приключений – это не месить грязи в лесу, а сделать ежедневные поездки немного ярче.
Что изменилось снаружи и внутри
Главная фишка новых C3 и C3 Aircross – перерисованные бамперы с массивными серыми накладками, имитирующими защиту днища, а также новые 17-дюймовые легкосплавные диски с квадратными спицами. На дверях появились специальные наклейки. Кроссовер C3 Aircross дополнительно получил более массивные рейлинги на крыше.
В салоне покупателей встретят фирменные сиденья Advanced Comfort с эксклюзивным узором и красной прострочкой. Техническая часть осталась без изменений: под капотом могут находиться бензиновые, мягкие гибридные или полностью электрические установки, работающие исключительно с передним приводом.
Интересно, что пакет Outdoor достался и крохотному электромобилю Citroën Ami. Он получил сдвижную тканевую крышу (как у лимитированной версии Buggy), цвет кузова хаки, раллийный спойлер и белые стальные диски.
Сколько это стоит
- Продажи стартуют в Нидерландах с 1 октября, а потом машины появятся и на других европейских рынках.
- Прайс на C3 Outdoor начинается от 30 950 евро, а за более крупный C3 Aircross Outdoor придется выложить не менее 35 250 евро.
- Это достаточно солидные цифры для автомобилей, которые изначально создавались как максимально доступные решения в своем классе.