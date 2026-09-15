Citroën придумав, куди водієві складати все необхідне: новий Berlingo Van First

Про новинку Citroën розповів у офіційному повідомленні Stellantis, присвяченому прем'єрі на IAA Transportation.

Berlingo Van First позиціонується як доступніша версія популярного фургона, створена насамперед для підприємців та компаній, яким потрібен практичний робочий автомобіль без переплати за зайві опції.

Berlingo отримав простішу версію

Berlingo Van First стане базовою версією комерційної лінійки моделі. При цьому Citroën не став перетворювати її на максимально "порожній" фургон.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобіль отримав нову передню панель та дверні карти, а головну увагу приділили організації простору. У Citroën кажуть, що близько 80% часу професійні водії їздять самі, тому три повноцінних місця в кабіні потрібні далеко не завжди.

Саме тому стандартне сидіння Flexiseat можна скласти, звільнивши до 0,5 кубометра додаткового вантажного простору. Опціональна система Modutable перетворює це місце на мобільний офіс, де можна працювати за ноутбуком або планшетом, поїсти чи розкласти документи.

До комплектації також можна додати різні рішення для зберігання речей, зокрема Dashbox, Moduconsole, Drivedrawer та Moduwork.

До 1 тонни вантажу

Головне у фургоні все ж не кількість відсіків для дрібниць, а те, скільки він може перевезти. Berlingo Van First зберіг вантажний об'єм від 3,3 до 4,4 кубометра, а корисне навантаження становить до 1 тонни.

Тобто спрощення версії не торкнулося її основного призначення. Це залишається повноцінний робочий фургон, який має перевозити вантажі, а не просто виглядати доступнішим у прайс-листі.

Як раніше показував Auto24 під час тест-драйву Berlingo, модель цікава саме своєю універсальністю, оскільки поєднує можливості комерційного автомобіля з комфортом легкового мінівена.

Три типи силових установок

Citroën не обмежив Berlingo Van First одним двигуном. Покупці зможуть вибирати між бензиновою, дизельною та електричною версіями.

Електричний Berlingo Van First отримав мотор потужністю 136 кінських сил та може проїхати до 270 км на одному заряді. Також доступні дизельні двигуни HDi 100 та HDi 130 і бензиновий агрегат потужністю 110 кінських сил.

У 2027 році гамму доповнить м'який гібрид. Таким чином, Citroën залишає покупцям можливість вибирати силову установку залежно від характеру роботи, пробігів та доступної інфраструктури.

Раніше Auto24 уже писав про електричний Citroën e-Berlingo, який також пропонувався з вантажним об'ємом до 4,4 кубометра. Новий Berlingo Van First розвиває цю концепцію вже в рамках сучасної мультienергетичної лінійки.

Citroën показав і незвичайний Jumper

На IAA Transportation 2026 французька марка привезла не лише Berlingo. Компанію йому склав великий Jumper L3 Double Cab із трьохстороннім самоскидним кузовом.

Такий автомобіль орієнтований на будівельників, дорожні та комунальні служби, а також підприємства, яким потрібно одночасно перевозити людей та сипучі або будівельні матеріали.

Подвійна кабіна вміщує до семи людей, а кузов дозволяє розвантажуватися на три боки. Він виготовлений з алюмінію і приблизно на 120 кг легший за аналогічний сталевий кузов. Це дозволяє збільшити корисне навантаження.

Причому надбудову встановлюють безпосередньо через заводську програму CustomFit у співпраці зі спеціалізованою компанією JPM. Для покупця це означає, що автомобіль одразу поставляється готовим до роботи, а переобладнання інтегроване в заводський процес.

Раніше Auto24 розповідав про актуальний Citroën Jumper, який в Україні доступний у різних комерційних виконаннях, зокрема як фургон, шасі-кабіна та вантажопасажирська версія.

Berlingo виповнилося 30 років

Прем'єра Berlingo Van First припала на символічний момент. У 2026 році оригінальному Berlingo виповнюється 30 років.

Перше покоління моделі з'явилося у 1996 році й фактично сформувало сучасне уявлення про компактний універсальний фургон, який можна використовувати і для бізнесу, і для повсякденних поїздок.

Тепер Citroën хоче зробити Berlingo ще доступнішим для малого бізнесу. Ідея проста: залишити необхідний для роботи об'єм, вантажність та різні силові установки, але прибрати те, за що професійному водієві не обов'язково платити.