Citroën придумал, куда водителю складывать все необходимое: новый Berlingo Van First

О новинке Citroën рассказал в официальном сообщении Stellantis, посвященном премьере на IAA Transportation.

Berlingo Van First позиционируется как более доступная версия популярного фургона, созданная, прежде всего, для предпринимателей и компаний, которым нужен практичный рабочий автомобиль без переплаты за лишние опции.

Berlingo получил более простую версию

Berlingo Van First станет базовой версией коммерческой линейки модели. При этом Citroën не стал превращать ее в максимально "пустой" фургон.

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Автомобиль получил новую переднюю панель и дверные карты, а главное внимание уделили организации пространства. В Citroen говорят, что около 80% времени профессиональные водители ездят сами, поэтому три полноценных места в кабине нужны далеко не всегда.

Именно поэтому стандартное сиденье Flexiseat можно сложить, уволив до 0,5 кубометра дополнительного грузового пространства. Опциональная система Modutable превращает это место в мобильный офис, где можно работать за ноутбуком или планшетом, поесть или разложить документы.

К комплектации можно добавить различные решения для хранения вещей, в частности Dashbox, Moduconsole, Drivedrawer и Moduwork.

До 1 тонны груза

Главное в фургоне все-таки не количество отсеков для мелочей, а то, сколько он может перевезти. Berlingo Van First сохранил грузовой объем от 3,3 до 4,4 кубометра, а полезная нагрузка составляет до 1 тонны.

То есть упрощение версии не коснулось ее основного предназначения. Это остается полноценный рабочий фургон, который должен перевозить грузы, а не просто выглядеть более доступным в прайс-листе.

Как ранее показывал Auto24 во время тест-драйва Berlingo, модель интересна именно своей универсальностью, поскольку совмещает возможности коммерческого автомобиля с комфортом легкового минивэна.

Три типа силовых установок

Citroën не ограничил Berlingo Van First одним двигателем. Покупатели могут выбирать между бензиновой, дизельной и электрической версиями.

Электрический Berlingo Van First получил мотор мощностью 136 лошадиных сил и может проехать до 270 км на одном заряде. Также доступны дизельные двигатели HDi 100 и HDi 130 и бензиновый агрегат мощностью 110 лошадиных сил.

В 2027 году гамму дополнит мягкий гибрид. Таким образом, Citroen оставляет покупателям возможность выбирать силовую установку в зависимости от характера работы, пробегов и доступной инфраструктуры.

Ранее Auto24 уже писал об электрическом Citroën e-Berlingo, также предлагался с грузовым объемом до 4,4 кубометра. Новый Berlingo Van First развивает эту концепцию уже в рамках современной мультиэнергетической линейки.

Citroën показал и необычный Jumper

На IAA Transportation 2026 французская марка привезла не только Berlingo. Компанию ему составил большой Jumper L3 Double Cab с трехсторонним самосвальным кузовом.

Такой автомобиль ориентирован на строителей, дорожные и коммунальные службы, а также предприятия, которым нужно одновременно перевозить людей и сыпучие или строительные материалы.

Двойная кабина вмещает до семи человек, а кузов позволяет разгружаться в три стороны. Он изготовлен из алюминия и примерно на 120 кг легче аналогичного стального кузова. Это позволяет увеличить полезную нагрузку.

Причем надстройка устанавливается непосредственно через заводскую программу CustomFit в сотрудничестве со специализированной компанией JPM. Для покупателя это означает, что автомобиль сразу поставляется готовым к работе, а переоборудование интегрировано в заводской процесс.

Ранее Auto24 рассказывал об актуальном Citroën Jumper, который в Украине доступен в различных коммерческих исполнениях, в частности, как фургон, шасси-кабина и грузопассажирская версия.

Berlingo исполнилось 30 лет

Премьера Berlingo Van First пришлась на символический момент. В 2026 году оригинальному Berlingo исполняется 30 лет.

Первое поколение модели появилось в 1996 году и фактически сформировало современное представление о компактном универсальном фургоне, который можно использовать и для бизнеса, и для повседневных поездок.

Теперь Citroën хочет сделать Berlingo еще более доступным для малого бизнеса. Идея проста: оставить необходимый для работы объем, грузоподъемность и разные силовые установки, но убрать то, за что профессиональному водителю не обязательно платить.