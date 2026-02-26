CUPRA Born оновили: перше відео електрохетчбека з новим дизайном і технологіями

ФОТО: CUPRA|
CUPRA Born 2025
Компанія CUPRA показала перші тизери оновленого CUPRA Born — свого першого серійного електромобіля. Про це повідомляє сам виробник. Світова прем’єра моделі запланована на 5 березня о 10:00 за центральноєвропейським часом.
Новий дизайн: трикутна оптика та світловий логотип
Оновлений Born отримав зовнішність у дусі найсвіжішої дизайнерської мови бренду. Найпомітніша зміна — трикутні Matrix LED-фари, які формують більш агресивний та емоційний «погляд».
Ззаду з’явився підсвічений логотип CUPRA — тренд, який сьогодні активно використовують преміальні марки. Світлові елементи підкреслюють ширину кузова та додають авто більш сучасного вигляду в темний час доби.
Фактично електрохетчбек наближають за стилем до нових концептів марки та останніх моделей бренду.
Салон став якіснішим
Інтер’єр також переглянули. Виробник обіцяє вищий рівень сприйняття якості матеріалів і покращену ергономіку.
Йдеться не лише про оздоблення, а й про доопрацювання цифрових систем. Очікується оновлена мультимедійна система з ширшим функціоналом та вдосконалені інтерфейси керування.
Для CUPRA це важливо: Born позиціонується як емоційна альтернатива масовим електромобілям, тому відчуття «спортивного преміуму» має бути не тільки в динаміці, а й у салоні.
Більше технологій і драйву
CUPRA Born залишається повністю електричним, адже це перша серійна BEV-модель бренду. Виробник обіцяє «електрифіковану продуктивність» та функції, що посилюють відчуття керування.
Поки що технічні характеристики не розкриті. Втім, з огляду на попередні версії, можна очікувати кілька варіантів потужності та акумуляторів, а також спортивні модифікації з покращеною динамікою.
Що це означає для ринку
CUPRA продовжує розвивати імідж технологічного та емоційного бренду в межах електричної стратегії.
Оновлення Born — це не зміна покоління, а глибокий рестайлінг із фокусом на дизайн і цифровізацію.
Для українського ринку модель традиційно цікава як імпорт із Європи. З огляду на активне зростання сегмента електромобілів, оновлений Born може стати привабливим варіантом для тих, хто шукає більш «драйверський» електрохетчбек.
Більше подробиць стане відомо вже 5 березня під час офіційної презентації.