CUPRA Born оновили: перше відео електрохетчбека з новим дизайном і технологіями

Компанія CUPRA показала перші тизери оновленого CUPRA Born — свого першого серійного електромобіля. Про це повідомляє сам виробник. Світова прем’єра моделі запланована на 5 березня о 10:00 за центральноєвропейським часом.

Новий дизайн: трикутна оптика та світловий логотип

Оновлений Born отримав зовнішність у дусі найсвіжішої дизайнерської мови бренду. Найпомітніша зміна — трикутні Matrix LED-фари, які формують більш агресивний та емоційний «погляд».

Ззаду з’явився підсвічений логотип CUPRA — тренд, який сьогодні активно використовують преміальні марки. Світлові елементи підкреслюють ширину кузова та додають авто більш сучасного вигляду в темний час доби.

Фактично електрохетчбек наближають за стилем до нових концептів марки та останніх моделей бренду.

Салон став якіснішим

Інтер’єр також переглянули. Виробник обіцяє вищий рівень сприйняття якості матеріалів і покращену ергономіку.

Йдеться не лише про оздоблення, а й про доопрацювання цифрових систем. Очікується оновлена мультимедійна система з ширшим функціоналом та вдосконалені інтерфейси керування.

Для CUPRA це важливо: Born позиціонується як емоційна альтернатива масовим електромобілям, тому відчуття «спортивного преміуму» має бути не тільки в динаміці, а й у салоні.

Більше технологій і драйву

CUPRA Born залишається повністю електричним, адже це перша серійна BEV-модель бренду. Виробник обіцяє «електрифіковану продуктивність» та функції, що посилюють відчуття керування.

Поки що технічні характеристики не розкриті. Втім, з огляду на попередні версії, можна очікувати кілька варіантів потужності та акумуляторів, а також спортивні модифікації з покращеною динамікою.

Що це означає для ринку

CUPRA продовжує розвивати імідж технологічного та емоційного бренду в межах електричної стратегії.

Оновлення Born — це не зміна покоління, а глибокий рестайлінг із фокусом на дизайн і цифровізацію.

Для українського ринку модель традиційно цікава як імпорт із Європи. З огляду на активне зростання сегмента електромобілів, оновлений Born може стати привабливим варіантом для тих, хто шукає більш «драйверський» електрохетчбек.

Більше подробиць стане відомо вже 5 березня під час офіційної презентації.