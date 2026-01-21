Dacia готує конкурента Škoda Octavia: що про нього відомо

За даними британського видання Autocar, йдеться про практичний універсал із позашляховим характером, побудований на базі Bigster, з орієнтовною стартовою ціною нижче 25 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Auto24.

Цей автомобіль має допомогти Dacia закріпитися у наймасовішому для Європи сегменті C, який уже сьогодні формує близько п’ятої частини продажів марки. Після виходу Bigster компанія не приховує амбіцій і вже підтвердила, що у 2027 році лінійку поповнить ще одна модель цього класу.

Роль Bigster і нові цілі бренду

На Брюссельському автосалоні генеральна директорка Dacia Катрін Адт зазначила, що успіх Bigster став ключовим фактором для розширення в сегменті C. Минулого року модель розійшлася тиражем понад 67 тисяч автомобілів, що переконало керівництво в правильності обраного напряму. За словами Адт, хоча основною територією бренду залишається сегмент B, вихід у C клас уже довів свою життєздатність.

Водночас у Dacia наголошують, що C-Neo не буде просто ще одним Bigster в іншому кузові. Модель отримає власне позиціонування та звертатиметься до покупців, які шукають щось інше, ніж класичний кросовер.

Альтернатива позашляховикам

Очікується, що C-Neo матиме вигляд піднятого універсала з нижчою посадкою водія, ніж у SUV. За попередніми зображеннями прототипів він нагадує подовжений і трохи піднятий Sandero з довжиною близько 4,6 метра. Саме такий формат має привабити клієнтів, яким не до вподоби масивні позашляховики, але які хочуть більше простору, комфорту та ефективності.

Керівник напряму продуктової стратегії Патріс Леві Беншетон підкреслює, що значна частина покупців у сегменті C свідомо уникає SUV і шукає стриманіший та елегантніший автомобіль. Для них важливі продуктивність, зручність у щоденному користуванні та відчуття володіння більшим авто без демонстративної зовнішності.

Цінова перевага як головний козир

Ще одним аргументом на користь C-Neo має стати ціна. За словами керівника відділу продажів Франка Маротта, різке зростання вартості таких моделей, як Volkswagen Golf, Toyota Corolla або Škoda Octavia, створило вікно можливостей для Dacia. Бренд планує повторити підхід, який уже спрацював із Bigster, запропонувавши суттєво нижчу ціну шляхом відмови від обладнання, яке вважається необов’язковим.

Якщо Bigster стартує приблизно з 25 тисяч фунтів (33 000 доларів) стерлінгів і коштує помітно дешевше за Nissan Qashqai або Ford Kuga, то C-Neo, за попередніми оцінками, може починатися з рівня близько 20 тисяч фунтів ($26 000). Це зробить його значно доступнішим за універсали конкурентів, які сьогодні коштують помітно дорожче.

Техніка та характер

Новинка базуватиметься на платформі CMF-B концерну Renault Group, яку Dacia вже використовує для більшості своїх моделей. Очікується, що технічно C-Neo буде близьким до Bigster і отримає бензинові м’які гібриди та гібридні силові установки потужністю від 128 до 153 кінських сил. Питання повного приводу поки залишається відкритим, хоча саме він міг би додати моделі привабливості на тлі конкурентів.

У дизайні та налаштуваннях Dacia має намір зберегти свій фірмовий міцний та утилітарний підхід. Піднята підвіска, захисні елементи кузова та орієнтація на активне щоденне використання мають зробити C-Neo універсальним інструментом для родини, а не просто іміджевим автомобілем.