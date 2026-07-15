DAF чи Volvo: які тягачі обирають українські перевізники

Український ринок сідлових тягачів продовжує активно відновлюватися. У червні було зареєстровано 1 646 магістральних вантажівок, а всі основні сегменти ринку продемонстрували річне зростання більш ніж на 50%. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Найцікавішою тенденцією місяця стало пожвавлення продажів нових тягачів. Якщо на вторинному ринку традиційно домінує DAF, то серед нових автомобілів українські перевізники дедалі частіше віддають перевагу Volvo та Scania.

Логістичні компанії активно оновлюють автопарки

У червні внутрішній ринок забезпечив 950 реєстрацій сідлових тягачів, що становить 57,7% сегмента. Порівняно з травнем активність знизилася на 7,6%, однак у річному вимірі продажі зросли одразу на 54,2%.

Імпорт уживаних тягачів склав 570 машин або 34,6% ринку. Тут також зафіксовано незначне місячне зниження на 2,2%, але відносно червня минулого року сегмент зріс на 53,6%.

Найбільшою несподіванкою став сектор нових тягачів. За місяць українські компанії придбали 126 нових магістральних вантажівок, що на 31,2% більше, ніж у травні, і на 51,8% перевищує результат червня минулого року.

Така динаміка свідчить, що великі транспортні оператори переходять від експлуатації наявного парку до системного оновлення техніки для міжнародних перевезень.

DAF залишається головним вибором на вторинному ринку

На внутрішньому ринку беззаперечним лідером продовжує залишатися DAF XF. У червні було зареєстровано 292 такі машини, що майже вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

Друге місце посів Volvo FH із результатом 148 реєстрацій, третє — MAN TGX, який обрали 139 покупців.

Популярність DAF XF пояснюється перевіреною конструкцією, доступністю запасних частин, високою ремонтопридатністю та широкою мережею сервісних станцій. Саме тому ця модель уже багато років залишається одним із найліквідніших тягачів на українському вторинному ринку.

У нижній частині рейтингу зберігаються Renault Magnum, Renault Premium, MAN TGA, Mercedes-Benz Actros та Scania R-Series. Це переважно автомобілі старших поколінь, які використовуються на внутрішніх маршрутах або в аграрному секторі.

На імпорті з Європи перевізники роблять ставку на Euro 6

У сегменті імпортованих тягачів із пробігом також переважають DAF XF, Volvo FH і MAN TGX.

Водночас помітно зростає частка сучасних моделей стандарту Euro 6, які українські компанії купують після завершення лізингових контрактів у країнах Західної Європи.

Особливо зміцнив свої позиції MAN TGX. Експерти пояснюють це привабливими цінами на європейських аукціонах, де зараз доступна велика кількість таких автомобілів.

Натомість Renault Premium фактично зник із сегмента пригону, що свідчить про поступове оновлення структури українського парку магістральних вантажівок.

Нові тягачі: Volvo випередив конкурентів

На відміну від вторинного ринку, серед нових вантажівок абсолютним лідером став Volvo FH.

У червні українські компанії зареєстрували 47 нових тягачів цієї моделі. Друге місце посіла Scania R-Series із результатом 26 автомобілів.

До статистики також потрапили Scania S-Series, DAF XG та інші сучасні магістральні моделі, які використовуються переважно на міжнародних маршрутах.

Вибір на користь Volvo і Scania пояснюється нижчою витратою пального, сучасними системами допомоги водієві, комфортнішими кабінами та високою залишковою вартістю після кількох років експлуатації.

Чому DAF лідирує серед вживаних, а Volvo — серед нових

Статистика добре демонструє різницю у підходах перевізників.