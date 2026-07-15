DAF или Volvo: какие тягачи выбирают украинские перевозчики

Украинский рынок седельных тягачей продолжает активно восстанавливаться. В июне было зарегистрировано 1 646 магистральных грузовиков, а все основные сегменты рынка продемонстрировали годовой рост более чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Самой интересной тенденцией месяца стало оживление продаж новых тягачей. Если на вторичном рынке традиционно доминирует DAF, то среди новых автомобилей украинские перевозчики все чаще отдают предпочтение Volvo и Scania.

Логистические компании активно обновляют автопарки

В июне на внутреннем рынке было зарегистрировано 950 седельных тягачей, что составляет 57,7% сегмента. По сравнению с маем активность снизилась на 7,6%, однако в годовом исчислении продажи выросли сразу на 54,2%.

Импорт подержанных тягачей составил 570 машин, или 34,6% рынка. Здесь также зафиксировано незначительное месячное снижение на 2,2%, но по сравнению с июнем прошлого года сегмент вырос на 53,6%.

Наибольшей неожиданностью стал сектор новых тягачей. За месяц украинские компании приобрели 126 новых магистральных грузовиков, что на 31,2% больше, чем в мае, и на 51,8% превышает результат июня прошлого года.

Такая динамика свидетельствует о том, что крупные транспортные операторы переходят от эксплуатации имеющегося парка к системному обновлению техники для международных перевозок.

DAF остается лидером на вторичном рынке

На внутреннем рынке бесспорным лидером продолжает оставаться DAF XF. В июне было зарегистрировано 292 таких машины, что почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

Второе место занял Volvo FH с результатом 148 регистраций, третье – MAN TGX, который выбрали 139 покупателей.

Популярность DAF XF объясняется проверенной конструкцией, доступностью запасных частей, высокой ремонтопригодностью и широкой сетью сервисных станций. Именно поэтому эта модель уже много лет остается одним из самых ликвидных тягачей на украинском вторичном рынке.

В нижней части рейтинга остаются Renault Magnum, Renault Premium, MAN TGA, Mercedes-Benz Actros и Scania R-Series. Это преимущественно автомобили старших поколений, которые используются на внутренних маршрутах или в аграрном секторе.

При импорте из Европы перевозчики делают ставку на Euro 6

В сегменте импортируемых тягачей с пробегом также преобладают DAF XF, Volvo FH и MAN TGX.

В то же время заметно растет доля современных моделей стандарта Euro 6, которые украинские компании приобретают после завершения лизинговых контрактов в странах Западной Европы.

Особенно укрепил свои позиции MAN TGX. Эксперты объясняют это привлекательными ценами на европейских аукционах, где сейчас доступно большое количество таких автомобилей.

Зато Renault Premium фактически исчез из сегмента ввоза, что свидетельствует о постепенном обновлении структуры украинского парка магистральных грузовиков.

Новые тягачи: Volvo опередил конкурентов

В отличие от вторичного рынка, среди новых грузовиков абсолютным лидером стал Volvo FH.

В июне украинские компании зарегистрировали 47 новых тягачей этой модели. Второе место заняла Scania R-Series с результатом 26 автомобилей.

В статистику также вошли Scania S-Series, DAF XG и другие современные магистральные модели, которые используются преимущественно на международных маршрутах.

Выбор в пользу Volvo и Scania объясняется более низким расходом топлива, современными системами помощи водителю, более комфортными кабинами и высокой остаточной стоимостью после нескольких лет эксплуатации.

Почему DAF лидирует среди подержанных, а Volvo – среди новых

Статистика хорошо демонстрирует разницу в подходах перевозчиков.