Daimler радикально оновлює свої автобуси: розумними кабінами бренд не обмежився

Як повідомляє Daimler Truck, глобальний апгрейд стартує у 2027 році та охопить популярні європейські моделі Tourismo, Travego, а також лінійку Setra ComfortClass, TopClass HDH та двоповерховий S 531 DT.

Інженери вирішили не просто точково замінити деталі, а створити єдину високотехнологічну платформу для всього портфоліо.

На що зроблено акцент

Головна фішка оновлення ховається у моторній ніші, де пропишеться нове покоління дизельних двигунів. Завдяки оптимізації софту та новим покриттям сажових фільтрів, агрегат OM 470 економитиме до 4% пального, а старший OM 471 – усі 6%.

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У парі з моторами працюватиме автоматизована 12-ступенева коробка ZF TraXon 2, яка тепер входить у базову комплектацію. Для любителів максимальної плавності ходу опціонально запропонують автомат ZF EcoLife 2 CoachLine – він самостійно підлаштовує перемикання передач під рельєф місцевості.

"Вимоги до туристичних автобусів постійно зростають, адже оператори чекають максимальної ефективності, а пасажири – комфорту. Ці потреби компанія закриває новим масштабним оновленням, – зазначив генеральний директор Daimler Buses Тіль Обервердер.

Цифрова революція в кабіні

Робоче місце водія перетворили на справжній космічний корабель завдяки системі Multimedia Cockpit Interactive. Замість класичних приладів тут встановлено дисплеї високої роздільної здатності, а керувати функціями можна як через сенсори, так і голосом.

Штатна навігація тепер враховує габарити автобуса та навантаження на осі, прокладаючи найбезпечніший маршрут. А щоб керманич не сумував у дорозі, йому виділили окрему аудіосистему з приватним режимом – можна слухати подкасти чи розмовляти по телефону, не заважаючи пасажирам спати.

З наступного року в продуктовій лінійці Daimler Buses очікується суттєве оновлення автобусів основних модельних сегментів. Фото: Daimler Buses

Безпека та оновлення

Нова електронна архітектура дозволила впровадити систему Active Sideguard Assist 3, яка автоматично гальмує при небезпечних перестроюваннях. Крім того, автобуси отримали камери кругового огляду на 360 градусів із функцією прозорого шасі, що робить маневрування на тісних парковках максимально безпечним.

Ще один приємний бонус для власників автопарків – можливість оновлювати програмне забезпечення віддалено. Тепер не потрібно ганяти автобус на сервіс заради перепрошивки блоків управління, адже оператор може запустити оновлення дистанційно у зручний час.

Окремо варто згадати флагманський двоповерховий Setra S 531 DT, якому дісталося повністю нове шасі. Завдяки вужчим шинам радіус розвороту цього гіганта зменшився на пів метра, а керовані амортизатори зробили їзду ще м'якшою.