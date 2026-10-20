Daimler радикально обновляет свои автобусы: умными кабинами бренд не ограничился

Как сообщает Daimler Truck, глобальный апгрейд стартует в 2027 году и охватит популярные европейские модели Tourismo, Travego, а также линейку Setra ComfortClass, TopClass HDH и двухэтажный S 531 DT.

Инженеры решили не просто точечно заменить детали, а создать единственную высокотехнологичную платформу для всего портфолио.

На что сделан акцент

Главная фишка обновления скрывается в моторной нише, где пропишется новое поколение дизельных двигателей. Благодаря оптимизации софта и новым покрытиям сажевых фильтров агрегат OM 470 будет экономить до 4% горючего, а старший OM 471 – все 6%.

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В паре с моторами будет работать автоматизированная 12-ступенчатая коробка ZF TraXon 2, теперь входящая в базовую комплектацию. Для любителей максимальной плавности хода опционально предложат автомат ZF EcoLife 2 CoachLine – он самостоятельно подстраивает переключение передач под рельеф местности.

" Требования к туристическим автобусам постоянно растут, ведь операторы ждут максимальной эффективности, а пассажиры – комфорта. Эти потребности компания закрывает новым масштабным обновлением, – отметил генеральный директор Daimler Buses Тиль Обервердер.

Цифровая революция в кабине

Рабочее место водителя превратили в настоящий космический корабль благодаря системе Multimedia Cockpit Interactive. Вместо классических приборов здесь установлены дисплеи высокого разрешения, а управлять функциями можно как через сенсоры, так и голосом.

Штатная навигация теперь учитывает габариты автобуса и погрузку на оси, прокладывая самый безопасный маршрут. А чтобы водитель не скучал в дороге, ему выделили отдельную аудиосистему с частным режимом – можно слушать подкасты или разговаривать по телефону, не мешая пассажирам спать.

Со следующего года в продуктовой линейке Daimler Buses ожидается существенное обновление автобусов основных модельных сегментов. Фото: Daimler Buses

Безопасность и обновление

Новая электронная архитектура позволила внедрить систему Active Sideguard Assist 3, которая автоматически тормозит при опасных перестройках. Кроме того, автобусы получили камеры кругового обзора на 360 градусов с функцией прозрачного шасси, что делает маневрирование на тесных парковках максимально безопасным.

Еще один приятный бонус для владельцев автопарков – возможность удаленно обновлять программное обеспечение. Теперь не нужно гонять автобус на сервис ради перепрошивки блоков управления, ведь оператор может запустить обновление дистанционно в удобное время.

Отдельно стоит упомянуть флагманский двухэтажный Setra S 531 DT, которому досталось совершенно новое шасси. Благодаря более узким шинам радиус разворота этого гиганта уменьшился на полметра, а управляемые амортизаторы сделали езду еще более мягкой.