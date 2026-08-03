Де можна складати водійські іспити: принцип екстериторіальності

Кандидати у водії можуть проходити навчання в автошколі та складати іспити на посвідчення водія у різних містах. Завдяки принципу екстериторіальності кандидати не прив'язані ні до місця реєстрації, ні до населеного пункту, де проходили підготовку.

Як нагадали у Головному сервісному центрі МВС, така можливість передбачена постановою Кабінету Міністрів №340.

Принцип екстериторіальності

Наприклад, теоретичний і практичний курс можна пройти в автошколі у Львові, теоретичний іспит скласти в Одесі, а практичний — у Києві чи Дніпрі. Повертатися до міста, де проходило навчання або був складений перший іспит, не потрібно.

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Для цього інформація про навчання та результати іспитів повинна бути внесена до Єдиного державного реєстру МВС. Саме наявність цих даних є головною умовою допуску до практичного іспиту в будь-якому сервісному центрі країни.

Водночас успішно складений теоретичний іспит має обмежений термін дії — один рік. Протягом цього часу кандидат може самостійно обрати будь-який сервісний центр МВС для проходження практичного іспиту.

Як пройти іспит

Практичний іспит дозволяється складати як на автомобілі сервісного центру МВС, так і на транспортному засобі автошколи.

Для проходження іспиту необхідно попередньо записатися. Це можна зробити двома способами:

онлайн через сервіс “Е-запис” на сайті або в мобільному застосунку — бронювання доступне за 21 день;

безпосередньо у день звернення через термінал самообслуговування у сервісному центрі МВС.

У ГСЦ МВС зазначають, що принцип екстериторіальності дозволяє кандидатам у водіїв обирати найзручніше місце для складання іспитів незалежно від місця проживання чи навчання.