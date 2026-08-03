Де можна складати водійські іспити: принцип екстериторіальності

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водійські іспити
Кандидати у водії можуть проходити навчання в автошколі та складати іспити на посвідчення водія у різних містах. Завдяки принципу екстериторіальності кандидати не прив'язані ні до місця реєстрації, ні до населеного пункту, де проходили підготовку.
Як нагадали у Головному сервісному центрі МВС, така можливість передбачена постановою Кабінету Міністрів №340.
Принцип екстериторіальності
Наприклад, теоретичний і практичний курс можна пройти в автошколі у Львові, теоретичний іспит скласти в Одесі, а практичний — у Києві чи Дніпрі. Повертатися до міста, де проходило навчання або був складений перший іспит, не потрібно.
Для цього інформація про навчання та результати іспитів повинна бути внесена до Єдиного державного реєстру МВС. Саме наявність цих даних є головною умовою допуску до практичного іспиту в будь-якому сервісному центрі країни.
Водночас успішно складений теоретичний іспит має обмежений термін дії — один рік. Протягом цього часу кандидат може самостійно обрати будь-який сервісний центр МВС для проходження практичного іспиту.
Як пройти іспит
Практичний іспит дозволяється складати як на автомобілі сервісного центру МВС, так і на транспортному засобі автошколи.
Для проходження іспиту необхідно попередньо записатися. Це можна зробити двома способами:
- онлайн через сервіс “Е-запис” на сайті або в мобільному застосунку — бронювання доступне за 21 день;
- безпосередньо у день звернення через термінал самообслуговування у сервісному центрі МВС.
У ГСЦ МВС зазначають, що принцип екстериторіальності дозволяє кандидатам у водіїв обирати найзручніше місце для складання іспитів незалежно від місця проживання чи навчання.