Где можно сдавать водительские экзамены: принцип экстерриториальности

Кандидаты в водители могут проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены на водительское удостоверение в разных городах. Благодаря принципа экстерриториальности кандидаты не привязаны ни к месту регистрации, ни к населенному пункту, где проходили подготовку.

Как напомнили в Главном сервисном центре МВД, Такая возможность предусмотрена постановлением Кабинета Министров №340.

Принцип экстерриториальности

Например, теоретический и практический курс можно пройти в автошколе во Львове, теоретический экзамен сдать в Одессе, а практический – в Киеве или Днепре. Возвращаться в город, где проходило обучение или был сдан первый экзамен, не нужно.

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Для этого информация об обучении и результатах экзаменов должна быть внесена в Единый государственный реестр МВД. Именно наличие данных является главным условием допуска к практическому экзамену в любом сервисном центре страны.

В то же время успешно сданный теоретический экзамен имеет ограниченный срок действия – один год. За это время кандидат может самостоятельно выбрать любой сервисный центр МВД для прохождения практического экзамена.

Как пройти экзамен

Практический экзамен разрешается сдавать как на автомобили сервисного центра МВД, так и на транспортном средстве автошколы.

Для прохождения экзамена необходимо предварительно записаться. Это можно сделать двумя способами:

онлайн через сервис“ Е-запись” на сайте или в мобильном приложении – бронирование доступно за 21 день;

непосредственно в день обращения через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД.

В ГСЦ МВД отмечают, что принцип экстерриториальности позволяет кандидатам у водителей выбирать удобное место для сдачи экзаменов независимо от места жительства или обучения.