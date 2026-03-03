Де на Київщині прикрили незаконні АЗС з "бодягою" у цистернах

Пункти реалізації пального здійснювали роздрібну реалізацію пального без необхідних дозвільних документів.

Як повідомляє БЕБ у Київській області, на цих АЗС торгували пальним без ліцензії на право роздрібної торгівлі такою продукцією.

Без сертифікатів походження та якості

Детективи встановили, що усі АЗС збували пальне ще й без сертифікатів про його походження.

Також на автозаправних станціях не використовували реєстратори розрахункових операцій.

В "меню" АЗС були газ, бензин та дизель. Про супутній товар нічого не повідомлялося. Фото: БЕБ Київщини

Скільки й чого вилучили

У ході проведення слідчих дій вилучено понад 7 тонн дизельного пального, понад 3 тонни бензину марки А-95 та 4 тонни скрапленого газу. Також вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної реалізації пального.



Окрім цього, з АЗС демонтували та вивезли шість модульних заправних станцій та вісім цистерн для зберігання пального.

Слідство триває

Як повідомляє прокуратура Київщини, досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

Нині детективи БЕБ встановлюєють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.