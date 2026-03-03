Где на Киевщине прикрыли незаконные АЗС с "бодягой" в цистернах

ФОТО: БЭБ Киевской области|
На все виды топлива ни одного сертификата о происхождении и качестве АЗС не имели
Пункты реализации горючего осуществляли розничную реализацию горючего без необходимых разрешительных документов.
Как сообщает БЭБ в Киевской области, на этих АЗС торговали горючим без лицензии на право розничной торговли такой продукцией.
Без сертификатов происхождения и качества
Детективы установили, что все АЗС сбывали топливо еще и без сертификатов о его происхождении.
Также на автозаправочных станциях не использовали регистраторы расчетных операций.
В "меню" АЗС были газ, бензин и дизель. О сопутствующем товаре ничего не сообщалось. Фото: БЭБ Киевщины
Сколько и чего изъяли
В ходе проведения следственных действий изъято более 7 тонн дизельного топлива, более 3 тонн бензина марки А-95 и 4 тонны сжиженного газа. Также изъяты наличные средства, полученные от незаконной реализации горючего.
Кроме этого, с АЗС демонтировали и вывезли шесть модульных заправочных станций и восемь цистерн для хранения горючего.
Следствие продолжается
Как сообщает прокуратура Киевщины, досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров).
Сейчас детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.