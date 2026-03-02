Де ще один "капкан" ловитиме дуже важкі фури

За повідомленням Укртрансбезпеки, новий WIM-комплекс (WIM 30) введено в роботу 2 березня на автодорозі у Чернігівській області.

Локація нової портальної конструкції WIM над дорогою та з обладнанням під дорогою позначена – її побудували на трасі М-02, км 0+606.

Коротко про український парк WIM

Відтак в Україні побудовано 62 WIM-комплекси, з них вже увімкнено 58 майданчиків.

Загалом упродовж 2026 року на дорогах України планується спорудити ще 50 габаритно-вагових порталів.

Що в планах на 2026-й рік

Під нові об'єкти вже підібрано локації, здійснено всі 50 потенційних місць внесено в Державну екосистему управління відновленням DREAM. З надходженням фінансування розпочнеться будівництво.

Дорого, але це окупиться

Обладнання та безпосереднє будівництво таких комплексів не з дешевих. Середня вартість двосмугового WIM з металевою конструкцією порталу та всім начинням сягає під приблизно 20 млн грн.

Основна комплектація WIM-комплексу:

датчики зважування;

датчики вимірювання габаритів (лазерні сканери);

система автоматичного розпізнавання номерних знаків;

оглядові відеокамери;

індуктивні петлі;

блок управління (контролер);

апаратура передачі даних.

Чотирисмуговий WIM-портал обійдеться у два рази дорожче, але це згодом не тільки окупиться, але й вбереже дороги від руйнації перевантаженим важким транспортом.

Краще вагу не перевищувати

Як раніше повідомлялося, торік за поданням WIM-комплексів від порушників габаритно-вагового контролю до бюджету надійшло майже 118 мільйона гривень штрафів та захистила від руйнації сотні кілометрів доріг. Цього року система також виписала чимало фінансових приписів.

Дані за лютий ще обробляються, але січневі показники відомі. Агентство відновлення повідомило, що завдяки автоматичній системі габаритно-вагового контролю WIM у січні 2026 року до державного бюджету надійшло 6,29 мільйона гривень штрафів.

