Где еще один "капкан" будет ловить очень тяжелые фуры

ФОТО: Укртрансбезопасность|
На Черниговщине еще один WIM-комплекс на Черниговщине
По сообщению Укртрансбезопасности, новый WIM-комплекс (WIM 30) введен в работу 2 марта на автодороге в Черниговской области.
Локация новой портальной конструкции WIM над дорогой и с оборудованием под дорогой обозначена – ее построили на трассе М-02, км 0+606.
Читайте также Озвучен годовой "заработок" украинских систем весового контроля WIM
Коротко об украинском парке WIM
Пока в Украине построено 62 WIM-комплекса, из них уже включено 58 площадок.
Всего в течение 2026 года на дорогах Украины планируется построить еще 50 габаритно-весовых порталов.
Что в планах на 2026-й год
Под новые объекты уже подобраны локации, осуществлено все 50 потенциальных мест внесены в Государственную экосистему управления восстановлением DREAM. С поступлением финансирования начнется строительство.
Читайте также На дорогах Украины введут новую систему весового контроля WIM
Дорого, но это окупится
Оборудование и непосредственное строительство таких комплексов не из дешевых. Средняя стоимость двухполосного WIM с металлической конструкцией портала и всей утварью достигает примерно 20 млн грн.
Основная комплектация WIM-комплекса:
- датчики взвешивания;
- датчики измерения габаритов (лазерные сканеры);
- система автоматического распознавания номерных знаков;
- обзорные видеокамеры;
- индуктивные петли;
- блок управления (контроллер);
- аппаратура передачи данных.
Четырехполосный WIM-портал обойдется в два раза дороже, но это впоследствии не только окупится, но и убережет дороги от разрушения перегруженным тяжелым транспортом.
Читайте также На самой длинной автотрассе Украины установили очередной WIM-портал: что он определяет
Лучше вес не превышать
Как ранее сообщалось, в прошлом году по представлению WIM-комплексов от нарушителей габаритно-весового контроля в бюджет поступило почти 118 миллиона гривен штрафов и защитила от разрушения сотни километров дорог. В этом году система также выписала немало финансовых предписаний.
Данные за февраль еще обрабатываются, но январские показатели известны. Агентство восстановления сообщило, что благодаря автоматической системе габаритно-весового контроля WIM в январе 2026 года в государственный бюджет поступило 6,29 миллиона гривен штрафов.
Где больше всего нарушали:
- Днепропетровская - 28 случаев;
- Харьковская - 26 случаев;
- Полтавская - 21 случай.