Где еще один "капкан" будет ловить очень тяжелые фуры

По сообщению Укртрансбезопасности, новый WIM-комплекс (WIM 30) введен в работу 2 марта на автодороге в Черниговской области.

Локация новой портальной конструкции WIM над дорогой и с оборудованием под дорогой обозначена – ее построили на трассе М-02, км 0+606.

Коротко об украинском парке WIM

Пока в Украине построено 62 WIM-комплекса, из них уже включено 58 площадок.

Всего в течение 2026 года на дорогах Украины планируется построить еще 50 габаритно-весовых порталов.

Что в планах на 2026-й год

Под новые объекты уже подобраны локации, осуществлено все 50 потенциальных мест внесены в Государственную экосистему управления восстановлением DREAM. С поступлением финансирования начнется строительство.

Дорого, но это окупится

Оборудование и непосредственное строительство таких комплексов не из дешевых. Средняя стоимость двухполосного WIM с металлической конструкцией портала и всей утварью достигает примерно 20 млн грн.

Основная комплектация WIM-комплекса:

датчики взвешивания;

датчики измерения габаритов (лазерные сканеры);

система автоматического распознавания номерных знаков;

обзорные видеокамеры;

индуктивные петли;

блок управления (контроллер);

аппаратура передачи данных.

Четырехполосный WIM-портал обойдется в два раза дороже, но это впоследствии не только окупится, но и убережет дороги от разрушения перегруженным тяжелым транспортом.

Лучше вес не превышать

Как ранее сообщалось, в прошлом году по представлению WIM-комплексов от нарушителей габаритно-весового контроля в бюджет поступило почти 118 миллиона гривен штрафов и защитила от разрушения сотни километров дорог. В этом году система также выписала немало финансовых предписаний.

Данные за февраль еще обрабатываются, но январские показатели известны. Агентство восстановления сообщило, что благодаря автоматической системе габаритно-весового контроля WIM в январе 2026 года в государственный бюджет поступило 6,29 миллиона гривен штрафов.

Где больше всего нарушали: