Де в Україні купують найбільше нових авто

Renault Taliant
У березні 2026 року ключові регіони сформували основний попит на нові автомобілі в Україні. За даними Укравтопром, п’ять найбільших ринків забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків.
Лідери за обсягами продажів
Найактивнішими регіонами стали:
- місто Київ — 2120 авто
- Київська область — 584 авто
- Дніпропетровська область — 427 авто
- Львівська область — 324 авто
- Одеська область — 292 авто
Столиця традиційно утримує перше місце з великим відривом, концентруючи найбільший платоспроможний попит.
Які моделі обирали
У різних регіонах лідирували свої моделі, але загальна тенденція — популярність кросоверів:
- у Київ, Дніпропетровська область та Львівська область бестселером став Toyota RAV4
- у Київська область лідирував Renault Taliant
- в Одеська область найчастіше обирали Renault Duster
Головні тенденції ринку
Український ринок нових авто залишається висококонцентрованим: більшість продажів припадає на кілька ключових регіонів.
Попит формують великі міста та економічно активні області, а серед автомобілів домінують практичні кросовери, які поєднують універсальність і відносну доступність.