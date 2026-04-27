Де в Україні купують найбільше нових авто

У березні 2026 року ключові регіони сформували основний попит на нові автомобілі в Україні. За даними Укравтопром, п’ять найбільших ринків забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків.

Читайте також: В Україні змінився лідер серед нових мотоциклів: підсумки березня 2026

Лідери за обсягами продажів

Найактивнішими регіонами стали:

місто Київ — 2120 авто

Київська область — 584 авто

Дніпропетровська область — 427 авто

Львівська область — 324 авто

Одеська область — 292 авто

Столиця традиційно утримує перше місце з великим відривом, концентруючи найбільший платоспроможний попит.

Які моделі обирали

У різних регіонах лідирували свої моделі, але загальна тенденція — популярність кросоверів:

у Київ, Дніпропетровська область та Львівська область бестселером став Toyota RAV4

у Київська область лідирував Renault Taliant

в Одеська область найчастіше обирали Renault Duster

Головні тенденції ринку

Український ринок нових авто залишається висококонцентрованим: більшість продажів припадає на кілька ключових регіонів.

Попит формують великі міста та економічно активні області, а серед автомобілів домінують практичні кросовери, які поєднують універсальність і відносну доступність.