Где в Украине покупают больше всего новых авто

В марте 2026 года ключевые регионы сформировали основной спрос на новые автомобили в Украине. По данным Укравтопром, пять крупнейших рынков обеспечили 64% всех продаж новых легковушек.

Читайте также: В Украине сменился лидер среди новых мотоциклов: итоги марта 2026 года

Лидеры по объемам продаж

Самыми активными регионами стали:

город Киев - 2120 авто

Киевская область - 584 авто

Днепропетровская область - 427 авто

Львовская область - 324 авто

Одесская область - 292 авто

Столица традиционно удерживает первое место с большим отрывом, концентрируя наибольший платежеспособный спрос.

Какие модели выбирали

В разных регионах лидировали свои модели, но общая тенденция - популярность кроссоверов:

в Киев, Днепропетровская область и Львовская область бестселлером стал Toyota RAV4

в Киевская область лидировал Renault Taliant

в Одесская область чаще всего выбирали Renault Duster

Главные тенденции рынка

Украинский рынок новых авто остается высококонцентрированным: большинство продаж приходится на несколько ключевых регионов.

Спрос формируют крупные города и экономически активные области, а среди автомобилей доминируют практичные кроссоверы, которые сочетают универсальность и относительную доступность.