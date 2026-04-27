Где в Украине покупают больше всего новых авто

Названы крупнейшие региональные авторынки Украины в марте. Где покупали больше всего и кто стал бестселлером.
ФОТО: Рено|

Рено Талиант

Евгений Гудущан
27 апреля, 11:40
В марте 2026 года ключевые регионы сформировали основной спрос на новые автомобили в Украине. По данным Укравтопром, пять крупнейших рынков обеспечили 64% всех продаж новых легковушек.

Лидеры по объемам продаж

Самыми активными регионами стали:

  • город Киев - 2120 авто
  • Киевская область - 584 авто
  • Днепропетровская область - 427 авто
  • Львовская область - 324 авто
  • Одесская область - 292 авто

Столица традиционно удерживает первое место с большим отрывом, концентрируя наибольший платежеспособный спрос.

Какие модели выбирали

В разных регионах лидировали свои модели, но общая тенденция - популярность кроссоверов:

  • в Киев, Днепропетровская область и Львовская область бестселлером стал Toyota RAV4
  • в Киевская область лидировал Renault Taliant
  • в Одесская область чаще всего выбирали Renault Duster

Главные тенденции рынка

Украинский рынок новых авто остается высококонцентрированным: большинство продаж приходится на несколько ключевых регионов.

Спрос формируют крупные города и экономически активные области, а среди автомобилей доминируют практичные кроссоверы, которые сочетают универсальность и относительную доступность.

