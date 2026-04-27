Где в Украине покупают больше всего новых авто

Рено Талиант
В марте 2026 года ключевые регионы сформировали основной спрос на новые автомобили в Украине. По данным Укравтопром, пять крупнейших рынков обеспечили 64% всех продаж новых легковушек.
Лидеры по объемам продаж
Самыми активными регионами стали:
- город Киев - 2120 авто
- Киевская область - 584 авто
- Днепропетровская область - 427 авто
- Львовская область - 324 авто
- Одесская область - 292 авто
Столица традиционно удерживает первое место с большим отрывом, концентрируя наибольший платежеспособный спрос.
Какие модели выбирали
В разных регионах лидировали свои модели, но общая тенденция - популярность кроссоверов:
- в Киев, Днепропетровская область и Львовская область бестселлером стал Toyota RAV4
- в Киевская область лидировал Renault Taliant
- в Одесская область чаще всего выбирали Renault Duster
Главные тенденции рынка
Украинский рынок новых авто остается высококонцентрированным: большинство продаж приходится на несколько ключевых регионов.
Спрос формируют крупные города и экономически активные области, а среди автомобилей доминируют практичные кроссоверы, которые сочетают универсальность и относительную доступность.