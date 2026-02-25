Де заправлятися безпечно: рейтинг якості бензину А-95 в Україні

Бензин А-95 за останній час подорожчав майже на 2 гривні за літр, можливе й подальше зростання цін. Водночас ринок знову стикається з хвилею фальсифікату — і цього разу масштаби значно більші, ніж пів року тому.

На ціну тисне все: світові котирування нафти, логістика, дефіцит водіїв бензовозів, підвищений попит через роботу генераторів. Але чи гарантує висока ціна якість? Дослідження Інституту споживчих експертиз показало: далеко не завжди.

Експерти перевірили зразки бензину А-95 у всеукраїнських та регіональних мережах АЗС. І якщо пів року тому порушення були радше винятком, то нині ситуація кардинально змінилася.

До речі чи на всіх українських АЗС наливають справжній зимовий дизель

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, UKRNAFTA, ОККО, PARALLEL, MARSHALL, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, ФАКТОР, полтавська BVS, одеська VST). Експерти перевірили також і невеликі мережі, які оперують в обласних центрах і невеликих містах (Перон, Neon, Юг-2000 (всі – Черкаси), Astra, Evro 5, Energy+).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, «синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ.

Зразки були перевірені за октановим числом, вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів та бензолу. Фото ІСЕ

Зелена група

Найбільш безпечна зона цього разу виявилася досить короткою, і налічувала лише шість мереж. Лідери ринку прогнозовано підтвердили своє реноме, де поява неякісного продукту фактично виключена. І це не дивно, адже всі вони працюють в шаленій конкуренції один з одним, і ніхто не буде ризикувати репутацією.

Великі приватні мережі (WOG, ОККО, KLO, PARALLEL) мають свою логістику і контроль на всіх етапах, і ретельно слідкують за якістю. Разом з тим, державна UKRNAFTA вже складає їм суттєву конкуренцію і наразі вже стрімко увірвалася в трійку лідерів ринку.

Показники бензинів усіх членів «зеленої» зони перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільше значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 96-й (95,9 од.). Відмінні результати також у KLO та PARALLEL (95,7 та 95,6 од. відповідно). Такий запас гарантує рівномірну роботу двигуна та мінімізує витрати пального. Інші учасники теж мають запас по октану в районі 0,5 одиниці.

Результати саме такі, які і мають бути у європейського пального, в склад якого не було сторонніх втручань.

Результати перевірок бензину АЗС в лютому 2026 року:

АЗС () Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів, % Об’ємна частка бензолу, % Вміст біоетанолу, % дослідження по ДСТУ 7687:2015 не менш 95 од. не більше 10 мг/кг не більше 35 не більш 1,0 WOG 95,9 2,6 29,8 0,62 1,5 UKRNAFTA 95,3 3 27,3 0,62 Відс. ОККО 95,6 7 31,2 0,75 1,4 PARALLEL 95,7 6 25,8 0,64 Відс. KLO 95,6 5 26,4 0,74 Відс. AVANTAGE 7 95,5 7 26,3 0,64 Відс. ПЕРОН (Черкаси) 95, 3 6 25,5 0,8 Відс. ФАКТОР 95,5 10 28,3 0,98 4,87 BVS 95,0 8 34,6 0,91 VST 95,1 9 34,6 0,81 0,33 ЮГ - 2000 (Черкаси) 95,2 4 30,3 0,8 1,0 БРСМ-НАФТА 95,0 11 34,5 1,2 10,5 MARSHALL 93,6 5 30,0 1,1 5,3 NEON (Черкаси) 94,3 23,2 10,9 1,4 17* ASTRA 96,2 3 25,0 1 3,3* EVRO 5 96,9 8,6 9,3 2 35,4 ENERGY + 96,9 10,5 14,6 1,4 16,0*

*в зразках, помічених зірочкою, також виявлено метанол.

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, тим швидше вийде з ладу паливна система. Також це важливо з точки зору екології, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, отруює повітря на вулицях. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5.

Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках (WOG та UKRNAFTA) – 2,6 та 3 мг/кг відповідно. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO – всього 5 мг/кг. Знову ж таки, чіткий маркер пального з Європи.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у KLO та AVANTAGE 7– лише трохи більше 26 %, при вимогах ДСТУ не більше 35.

І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у WOG та UKRNAFTA (0,62 % при нормі не вище 1%).

Цікаво, що в жодному зі зразків безпечних «зелених» мереж не було виявлено біоетанолу, тобто спирту. В період сильних морозів це безперечний плюс.

Також цікаво бензин, гібрид чи електро: які авто обирали українці у 2025 році

Синя група

Тут опинилися мережі з показниками якості бензину А-95 на межі допусків ДСТУ, потрапили міжрегіональні ФАКТОР, VST, BVS, а також дві невеликі черкаські мережі ПЕРОН та ЮГ-2000. Майже у всіх – вміст бензолу під верхньою межею.

Всі зразки перевіряли в акредитованій лобораторії. Фото Freepik.

Червона група

Порушників цього разу досить багато – аж шість мереж. Це великі мережі БРСМ-Нафта та MARSHALL, а також локальні Neon, Astra, Evro 5, Energy +.

Октанове число не відповідало нормативу в мережі MARSHALL – 93,6 од. Шкідлива сірка була перевищена в зразках БРСМ-Нафта та Energy +, але не значно, на одну одиницю. А ось у «дев’яносто п’ятому» на черкаській заправці Neon сірка перевищена майже в два з половиною рази – 23 мг/кг при нормативі не більше 10-ти. В розрізі ж бензолу – біда абсолютно у всіх.

«Рекордсмени» – Neon та Energy +, перевищення в півтора рази. Це не вирок двигуну та паливній системі негайно – але при системному використанні такого пального, візит на СТО відбудеться обов’язково. Також проблеми виявлені зі спиртом: зокрема, у А-95 БРСМ-Нафта більше 10-ти відсотків складу – це біоетанол.

Але все затьмарив результат перевірки бензину в мережі Evro 5 – тут спирту більше 35 % (!). Як це пальне буде працювати в генераторі, який стоїть на вулиці при морозі мінус 15 і нижче, можна тільки здогадуватись.

І насамкінець, у зразках Neon та Energy + виявлено метанол, який викликає сильну корозію частин двигуна та сприяє підвищенню витратам пального.

Також цікаво як впливає спирт в пальному на потужність та динаміку авто

Висновок експертів Інституту

Автомобілістам варто дуже пильно обирати АЗС при заправці бензином, каже Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз. Судячи зі всього, фальсифікату буде ставати більше, адже ціна зараз така, що «бодяжити» стає дуже вигідно.

А що стосується вмісту біоетанолу, то закон ніхто не скасовував, а от тимчасове призупинення штрафів різні рітейлери зрозуміли по своєму – хтось повернувся до бензину без спирту взагалі, а хтось – почав його додавати надто багато. В кінцевому підсумку, вибір залишається за автомобілістами.