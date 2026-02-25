Где заправляться безопасно: рейтинг качества бензина А-95 в Украине

Бензин А-95 за последнее время подорожал почти на 2 гривны за литр, возможен и дальнейший рост цен. В то же время рынок снова сталкивается с волной фальсификата - и на этот раз масштабы значительно больше, чем полгода назад.

На цену давит все: мировые котировки нефти, логистика, дефицит водителей бензовозов, повышенный спрос из-за работы генераторов. Но гарантирует ли высокая цена качество? Исследование Института потребительских экспертиз показало: далеко не всегда.

Эксперты проверили образцы бензина А-95 во всеукраинских и региональных сетях АЗС. И если полгода назад нарушения были скорее исключением, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Кстати на всех ли украинских АЗС наливают настоящий зимний дизель

Проверка образцов "девяносто пятого" состоялась в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, UKRNAFTA, ОККО, PARALLEL, MARSHALL, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, ФАКТОР, полтавская BVS, одесская VST). Эксперты проверили также и небольшие сети, которые оперируют в областных центрах и небольших городах (Перон, Neon, Юг-2000 (все – Черкассы), Astra, Evro 5, Energy+).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, "синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ.

Образцы были проверены по октановому числу, содержанию серы, ароматических углеводородов и бензола. Фото ИСЭ

Зеленая группа

Наиболее безопасная зона на этот раз оказалась достаточно короткой, и насчитывала всего шесть сетей. Лидеры рынка прогнозируемо подтвердили свое реноме, где появление некачественного продукта фактически исключено. И это не удивительно, ведь все они работают в бешеной конкуренции друг с другом, и никто не будет рисковать репутацией.

Крупные частные сети (WOG, ОККО, KLO, PARALLEL) имеют свою логистику и контроль на всех этапах, и тщательно следят за качеством. Вместе с тем, государственная UKRNAFTA уже составляет им существенную конкуренцию и сейчас уже стремительно ворвалась в тройку лидеров рынка.

Показатели бензинов всех членов "зеленой" зоны превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Наибольшее значение зафиксировано у "девяносто пятого", приобретенного в сети WOG, бензин в этой сети почти 96-й (95,9 ед.). Отличные результаты также в KLO и PARALLEL (95,7 и 95,6 ед. соответственно). Такой запас гарантирует равномерную работу двигателя и минимизирует расход топлива. Другие участники тоже имеют запас по октану в районе 0,5 единицы.

Результаты именно такие, которые и должны быть у европейского топлива, в состав которого не было посторонних вмешательств.

Результаты проверок бензина АЗС в феврале 2026 года:

АЗС () Октановое число (опыт. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов, % Объемная доля бензола, % Содержание биоэтанола, % исследования по ДСТУ 7687:2015 не менее 95 ед. не более 10 мг/кг не более 35 не более 1,0 WOG 95,9 2,6 29,8 0,62 1,5 УКРНАФТА 95,3 3 27,3 0,62 Проц. ОККО 95,6 7 31,2 0,75 1,4 ПАРАЛЛЕЛЬ 95,7 6 25,8 0,64 Проц. KLO 95,6 5 26,4 0,74 Проц. AVANTAGE 7 95,5 7 26,3 0,64 Отс. ПЕРОН (Черкассы) 95, 3 6 25,5 0,8 Проц. ФАКТОР 95,5 10 28,3 0,98 4,87 БВС 95,0 8 34,6 0,91 VST 95,1 9 34,6 0,81 0,33 ЮГ - 2000 (Черкассы) 95,2 4 30,3 0,8 1,0 БРСМ-НАФТА 95,0 11 34,5 1,2 10,5 МАРШАЛЛ 93,6 5 30,0 1,1 5,3 NEON (Черкассы) 94,3 23,2 10,9 1,4 17* АСТРА 96,2 3 25,0 1 3,3* EVRO 5 96,9 8,6 9,3 2 35,4 ЭНЕРГИЯ + 96,9 10,5 14,6 1,4 16,0*

*в образцах, помеченных звездочкой, также обнаружен метанол.

Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, тем быстрее выйдет из строя топливная система. Также это важно с точки зрения экологии, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5.

Почти отсутствует вредная сера была в образцах (WOG и UKRNAFTA) – 2,6 и 3 мг/кг соответственно. Почти вдвое ниже норматива оказалось в KLO – всего 5 мг/кг. Опять же, четкий маркер топлива из Европы.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество у KLO и AVANTAGE 7– лишь чуть более 26%, при требованиях ДСТУ не более 35.

И напоследок, проверили "убийцу" катализаторов – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин в WOG и UKRNAFTA (0,62% при норме не выше 1%).

Интересно, что ни в одном из образцов безопасных "зеленых" сетей не было обнаружено биоэтанола, то есть спирта. В период сильных морозов это несомненный плюс.

Также интересно бензин, гибрид или электро: какие авто выбирали украинцы в 2025 году

Синяя группа

Здесь оказались сети с показателями качества бензина А-95 на грани допусков ДСТУ, попали межрегиональные ФАКТОР, VST, BVS, а также две небольшие черкасские сети ПЕРОН и ЮГ-2000. Почти во всех – содержание бензола под верхней границей.

Все образцы проверяли в аккредитованной лаборатории. Фото Freepik.

Красная группа

Нарушителей на этот раз довольно много – аж шесть сетей. Это крупные сети БРСМ-Нафта и MARSHALL, а также локальные Neon, Astra, Evro 5, Energy +.

Октановое число не соответствовало нормативу в сети MARSHALL – 93,6 ед. Вредная сера была превышена в образцах БРСМ-Нафта и Energy +, но не значительно, на одну единицу. А вот в "девяносто пятом" на черкасской заправке Neon сера превышена почти в два с половиной раза – 23 мг/кг при нормативе не более 10-ти. В разрезе же бензола – беда абсолютно у всех.

"Рекордсмены" – Neon и Energy+, превышение в полтора раза. Это не приговор двигателю и топливной системе немедленно – но при системном использовании такого топлива, визит на СТО состоится обязательно. Также проблемы обнаружены со спиртом: в частности, в А-95 БРСМ-Нафта более 10-ти процентов состава – это биоэтанол.

Но все омрачил результат проверки бензина в сети Evro 5 – здесь спирта более 35% (!). Как это топливо будет работать в генераторе, который стоит на улице при морозе минус 15 и ниже, можно только догадываться.

И наконец, в образцах Neon и Energy + обнаружено метанол, который вызывает сильную коррозию частей двигателя и способствует повышению расхода топлива.

Также интересно как влияет спирт в топливе на мощность и динамику авто

Вывод экспертов Института

Автомобилистам стоит очень внимательно выбирать АЗС при заправке бензином, говорит Юрий Чернобривец, директор Института потребительских экспертиз. Судя по всему, фальсификата будет становиться больше, ведь цена сейчас такая, что "бодяжить" становится очень выгодно.

А что касается содержания биоэтанола, то закон никто не отменял, а вот временное приостановление штрафов разные ритейлеры поняли по своему – кто-то вернулся к бензину без спирта вообще, а кто-то – начал его добавлять слишком много. В конечном итоге, выбор остается за автомобилистами.