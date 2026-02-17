Бензин, гибрид или электро: какие авто выбирают украинцы в январе 2026 года

После возвращения НДС на импорт электрокаров сегмент "свежепригнанных" EV резко просел. В структуре это выглядело как бензиновый ренессанс, но причина - скорее статистическая, чем мировоззренческая, считают в Институте исследований авторынка.

Кстати среди украинских перекупов лидирует Tesla



Внутренний рынок: стабильность без таможенных шоков

На вторичке внутри страны картина самая спокойная. Автомобили уже находятся в Украине, поэтому таможенные новации влияют на них опосредованно. Доли бензина, дизеля, гибридов и электро здесь меняются постепенно - без резких перекосов.

Это еще раз подтверждает: сформированный внутренний парк работает как буфер и сглаживает внешние колебания.

Импорт подержанных авто: "электрический вакуум"

Именно в импорте произошел самый заметный сдвиг. Когда поток электромобилей в январе фактически приостановился, доли других типов топлива выросли автоматически.

Это не означает, что бензиновых авто завезли втрое больше. Это означает, что в структуре исчез весомый электрический сегмент - и традиционные ДВС снова стали доминировать.

Рынок за один месяц вернулся к конфигурации двухлетней давности.

Новые авто: время гибридов

В сегменте новых легковушек тенденция мягче, но логика та же.

Покупатели все чаще выбирают компромисс. Гибриды становятся "тихой гаванью" для тех, кто хочет экономию топлива, но не готов полностью зависеть от зарядной инфраструктуры.

Укрепление позиций Toyota в гибридном сегменте может стать ключевым фактором 2026 года. В то же время конкуренция со стороны китайских брендов, в частности BYD, будет определять баланс между электро- и гибридными решениями.

Кстати в Европе гибридные авто лидируют

Взгляд эксперта

Станислав Бучацкий, председатель Института исследований авторынка:

"Январская структура горючего - это прямое отражение налоговых изменений. Большинство покупок, запланированных на 2026 год, было осуществлено в декабре 2025-го, до введения НДС на электромобили.

Следующие месяцы покажут стабилизацию бензиновых авто на уровне более 50% в импорте и дальнейший рост гибридов. Они предлагают экономию без рисков, связанных с зарядной инфраструктурой и тарифами на электроэнергию".

Что дальше: три ключевые тенденции

Бензиновый ренессанс. Пока электромобили адаптируются к новой налоговой реальности, бензиновые двигатели временно доминируют в структуре импорта.

Гибридизация. Гибриды - наиболее сбалансированный сегмент. Они сочетают экономию, автономность и привычную логику эксплуатации.

Энергетическая пауза. Сегмент электро ищет новую точку равновесия между ценой авто, стоимостью зарядки и налоговой нагрузкой.

Вывод

Январь 2026 года не стал отказом от электрификации. Он стал технической паузой. Топливная структура рынка реагирует на налоговые и энергетические факторы быстрее, чем на изменение предпочтений. И именно поэтому бензин "вернулся" - но стратегически гибриды и электро никуда не исчезли. 2026 год станет периодом балансировки между традиционными ДВС и новыми технологиями.