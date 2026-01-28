Автомобильный рынок ЕС в 2025 году показал незначительный рост: гибриды лидируют

По итогам 2025 года рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе продемонстрировал умеренный рост. Согласно данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), yна которые ссылается Укравтопром объем продаж увеличился на 1,8 процента по сравнению с 2024 годом.

Читайте также: Мировой авторынок в 2025 году вырос на четыре процента: кто в лидерах

Стоит отметить, что рынок ЕС значительно меньше рынка КНР и рынка США. Европейский рынок проигрывает не только в объемах но и в темпах роста, которые на ключевых рынках значительно выше. Всего в мире по результатам 2025 года зафиксирован рост продаж новых авто на 4%.

В течение года в странах ЕС было реализовано более 10,8 миллиона новых легковых автомобилей. В то же время структура рынка по типам силовых установок претерпела существенные изменения. Сегментом, который продемонстрировал падение стали автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Регистрации новых авто по типу привода в 2025 году распределились следующим образом.

Гибридные автомобили (HEV) возглавили рынок с показателем 3 733 325 единиц, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.

Бензиновые модели сократили объемы продаж до 2 880 298 единиц, потеряв 19 процентов.

Электромобили на аккумуляторных батареях (BEV) показали один из самых высоких ростов - 1 880 370 проданных авто, что соответствует приросту на 30 процентов.

Плагин-гибриды достигли результата 1 015 887 единиц с годовым ростом на 33 процента.

Дизельные автомобили продолжили терять позиции - 960 024 регистрации и падение на 24 процента.

Другие типы силовых установок суммарно составили 352 927 авто, что на 8 процентов больше, чем в 2024 году.

По структуре рынка лидерство удерживают гибридные автомобили, которые занимают 34,5 процента от общего объема продаж новых легковушек в ЕС. Вторую позицию сохраняют бензиновые модели с долей 26,6 процента. Третье место уверенно закрепили за собой электромобили, которые уже охватывают 17,4 процента рынка.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует об ускорении процесса электрификации европейского автопарка. Рост продаж BEV и плагин-гибридов происходит на фоне более жестких экологических ограничений, расширения зарядной инфраструктуры и государственных программ. В то же время сокращение спроса на бензиновые и дизельные авто демонстрирует изменение потребительских приоритетов и постепенную переориентацию рынка на низкоуглеродные технологии.

В среднесрочной перспективе эксперты ожидают дальнейшего перераспределения долей в пользу электрифицированных моделей, что может существенно изменить конкурентную среду среди автопроизводителей в Европе.