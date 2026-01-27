Мировой авторынок в 2025 году вырос на четыре процента: кто в лидерах

В 2025 году мировой рынок легковых и коммерческих автомобилей продемонстрировал устойчивое восстановление. Общий объем глобальных продаж достиг 91 935 010 единиц, что на 3,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании GlobalData.

Таким образом, мировая автомобильная индустрия сохранила положительную динамику, несмотря на рост стоимости кредитов, инфляционное давление и геополитические риски в ряде регионов.

Китай сохраняет глобальное лидерство

Крупнейшим автомобильным рынком мира в 2025 году снова стал Китай. В стране было реализовано 26 887 094 автомобиля, что на 5,6 процента больше, чем в 2024 году.

Рост китайского рынка в значительной степени обеспечили электромобили и гибриды, а также активная государственная поддержка локальных производителей. Китай продолжает наращивать экспортный потенциал и усиливать влияние на глобальные ценовые тренды.

США и Западная Европа

Вторую позицию по объемам продаж удерживают Соединенные Штаты Америки. В 2025 году там было продано 16 325 284 автомобиля, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее. Американский рынок демонстрирует стабильность благодаря высокому внутреннему спросу, корпоративным закупкам и активному развитию сегмента пикапов и электромобилей.

Западноевропейский авторынок показал более сдержанную динамику. Совокупные продажи составили 13 416 422 автомобиля, что лишь на 0,3 процента превышает результат 2024 года. Такой показатель свидетельствует о насыщении рынка, высокую конкуренцию и влияние экологических регуляций, которые сдерживают спрос в бюджетном сегменте.

Динамика в других регионах

Рынки Восточной Европы в 2025 году выросли на 0,4 процента, достигнув объема 4 691 409 проданных автомобилей. Медленные темпы объясняются экономической нестабильностью, снижением покупательной способности и сохранением высокой доли подержанного импорта.

Наиболее динамичный рост зафиксирован в Южной Америке. Продажи здесь увеличились сразу на 8,8 процента и достигли 3 124 215 автомобилей. Это свидетельствует о восстановлении экономической активности и постепенном возвращении спроса после предыдущих кризисных лет.

Среди других крупных рынков:

Япония - 4 528 323 автомобиля (+3,3 процента).

Канада - 1 867 618 автомобилей (+3,2 процента).

Южная Корея - 1 654 978 автомобилей (+3,5 процента).

Ключевые тенденции глобального рынка

Результаты 2025 года подтверждают несколько стратегических тенденций. Во-первых, Китай окончательно закрепил статус главного драйвера мирового авторынка. Во-вторых, развитые рынки демонстрируют стабильность, но без резких скачков роста. В-третьих, развивающиеся страны,, в частности в Южной Америке, становятся новыми центрами расширения спроса.

Ожидается, что в 2026 году рост мирового авторынка продолжится, но его темпы в значительной степени будут зависеть от макроэкономической ситуации, развития электромобильной инфраструктуры и цен на сырье.