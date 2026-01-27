Світовий авторинок у 2025 році зріс на чотири відсотка: хто в лідерах

У 2025 році світовий ринок легкових і комерційних автомобілів продемонстрував стале відновлення. Загальний обсяг глобальних продажів сягнув 91 935 010 одиниць, що на 3,6 відсотка більше порівняно з попереднім роком. Про це повідомляють аналітики консалтингової компанії GlobalData.

Читайте також: Яким буде український авторинок у 2026 році: прогноз

Таким чином, світова автомобільна індустрія зберегла позитивну динаміку, попри зростання вартості кредитів, інфляційний тиск і геополітичні ризики у низці регіонів.

Китай зберігає глобальне лідерство

Найбільшим автомобільним ринком світу у 2025 році знову став Китай. У країні було реалізовано 26 887 094 автомобілі, що на 5,6 відсотка більше, ніж у 2024 році.

Зростання китайського ринку значною мірою забезпечили електромобілі та гібриди, а також активна державна підтримка локальних виробників. Китай продовжує нарощувати експортний потенціал і посилювати вплив на глобальні цінові тренди.

США та Західна Європа

Другу позицію за обсягами продажів утримують Сполучені Штати Америки. У 2025 році там було продано 16 325 284 автомобілі, що на 2,5 відсотка більше, ніж роком раніше. Американський ринок демонструє стабільність завдяки високому внутрішньому попиту, корпоративним закупівлям і активному розвитку сегмента пікапів та електромобілів.

Західноєвропейський авторинок показав більш стриману динаміку. Сукупні продажі склали 13 416 422 автомобілі, що лише на 0,3 відсотка перевищує результат 2024 року. Такий показник свідчить про насичення ринку, високу конкуренцію та вплив екологічних регуляцій, які стримують попит у бюджетному сегменті.

Динаміка в інших регіонах

Ринки Східної Європи у 2025 році зросли на 0,4 відсотка, досягнувши обсягу 4 691 409 проданих автомобілів. Повільні темпи пояснюються економічною нестабільністю, зниженням купівельної спроможності та збереженням високої частки вживаного імпорту.

Найбільш динамічне зростання зафіксовано у Південній Америці. Продажі тут збільшилися одразу на 8,8 відсотка і досягли 3 124 215 автомобілів. Це свідчить про відновлення економічної активності та поступове повернення попиту після попередніх кризових років.

Серед інших великих ринків:

Японія — 4 528 323 автомобілі (+3,3 відсотка).

Канада — 1 867 618 автомобілів (+3,2 відсотка).

Південна Корея — 1 654 978 автомобілів (+3,5 відсотка).

Ключові тенденції глобального ринку

Результати 2025 року підтверджують кілька стратегічних тенденцій. По-перше, Китай остаточно закріпив статус головного драйвера світового авторинку. По-друге, розвинені ринки демонструють стабільність, але без різких стрибків зростання. По-третє, країни, що розвиваються, зокрема у Південній Америці, стають новими центрами розширення попиту.

Очікується, що у 2026 році зростання світового авторинку продовжиться, але його темпи значною мірою залежатимуть від макроекономічної ситуації, розвитку електромобільної інфраструктури та цін на сировину.