Автомобільний ринок ЄС у 2025 році показав незначне зростання: гібриди лідирують

За підсумками 2025 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі продемонстрував помірне зростання. Згідно з даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), yна які посилається Укравтопром обсяг продажів збільшився на 1,8 відсотка порівняно з 2024 роком.

Варто зазначити що ринок ЄС значно менший від ринка КНР і ринку США. Європейський ринок програє не тільки в об'ємах, але і в темпах зростання, які на ключових ринках значно вищі. Загалом у світі за результатами 2025 року зафіксовано зростання продажів нових авто на 4%.

Упродовж року в країнах ЄС було реалізовано понад 10,8 мільйона нових легкових автомобілів. Водночас структура ринку за типами силових установок зазнала суттєвих змін. Сегментом, який продемонстрував падіння стали автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Реєстрації нових авто за типом приводу у 2025 році розподілилися таким чином.

Гібридні автомобілі (HEV) очолили ринок із показником 3 733 325 одиниць, що на 14 відсотків більше, ніж роком раніше.

Бензинові моделі скоротили обсяги продажів до 2 880 298 одиниць, втративши 19 відсотків.

Електромобілі на акумуляторних батареях (BEV) показали одне з найвищих зростань — 1 880 370 проданих авто, що відповідає приросту на 30 відсотків.

Плагін-гібриди досягли результату 1 015 887 одиниць із річним зростанням на 33 відсотки.

Дизельні автомобілі продовжили втрачати позиції — 960 024 реєстрації та падіння на 24 відсотки.

Інші типи силових установок сумарно склали 352 927 авто, що на 8 відсотків більше, ніж у 2024 році.

За структурою ринку лідерство утримують гібридні автомобілі, які займають 34,5 відсотка від загального обсягу продажів нових легковиків у ЄС. Другу позицію зберігають бензинові моделі з часткою 26,6 відсотка. Третє місце впевнено закріпили за собою електромобілі, які вже охоплюють 17,4 відсотка ринку.

Аналітики зазначають, що така динаміка свідчить про прискорення процесу електрифікації європейського автопарку. Зростання продажів BEV та плагін-гібридів відбувається на тлі жорсткіших екологічних обмежень, розширення зарядної інфраструктури та державних програм. Водночас скорочення попиту на бензинові й дизельні авто демонструє зміну споживчих пріоритетів та поступову переорієнтацію ринку на низьковуглецеві технології.

У середньостроковій перспективі експерти очікують подальшого перерозподілу часток на користь електрифікованих моделей, що може суттєво змінити конкурентне середовище серед автовиробників у Європі.