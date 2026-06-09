Аеродромний буксир з системою TaxiBot для літаків усі сподівання перевершив: що він ще вміє

Наприкінці травня впровадження визнано успішним. Тестування йшло в активній фазі усі п'ять місяців. Перший пасажирський рейс із використанням технології відбувся 30 квітня.

Як повідомляє airsideint.com, наразі ще три літаки Airbus A320neo easyJet оснащують системою для постійного використання.

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Як працює TaxiBot

TaxiBot – це електричний напівроботизований буксирний тягач, що переміщує літак між гейтом і злітно-посадковою смугою без використання основних двигунів ЛА.

На відміну від традиційного руління, літак не спалює паливо для роботи двигунів на землі. У новій версії системи буксир також може забезпечувати живлення бортових систем літака, що дозволяє відмовитися навіть від роботи допоміжної силової установки (APU).

Технологію розробили Smart Airport Systems спільно з TLD та Israel Aerospace Industries.

Електричний буксир може як переміщувати літаки до злітно-посадкової смуги, так і живити його допоміжні системи. Фото: easyJet

Екологічний ефект

За оцінками easyJet, використання TaxiBot дозволить економити в середньому майже центнер (95 кг) авіаційного пального та скорочувати викиди приблизно на 299 кг CO₂ на кожному рейсі.

У Схіпхолі підрахували, що за масштабного впровадження технологія може знизити споживання пального під час руління до 65%, а наземні викиди – більш ніж на 80%.

Також очікується суттєве зменшення шуму та викидів оксидів азоту й наддрібних частинок.

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Перший у Європі

Схіпхол став першим європейським аеропортом, який впровадив електричний TaxiBot для обслуговування літаків Airbus.

Проєкт реалізується за підтримки програми SESAR HERON у співпраці з easyJet, Menzies Aviation, Airbus, SAS та іншими партнерами.

"TaxiBot – це ще один важливий крок у нашій місії працювати якомога ефективніше. Ця технологія забезпечує негайне скорочення споживання пального, викидів вуглецю та шуму, а також підтримує ефективніші наземні операції в одному з найзавантаженіших аеропортів Європи. Ми продовжуємо модернізувати нашу діяльність, це зменшить вплив авіації на навколишнє середовище як у повітрі, так і на землі, – зазначив головний операційний директор easyJet Девід Морган.

Що далі

Наразі TaxiBot сертифікований для роботи з літаками Airbus A320neo. В аеропорту вже працюють над розширенням сертифікації для Boeing 737 та інших типів літаків за участю Embraer, KLM Cityhopper і Transavia.



До кінця року в Схіпхолі планують ввести в експлуатацію ще кілька таких електричних буксирів.

Навіщо це easyJet

У компанії називають TaxiBot одним із практичних кроків на шляху до досягнення цілі з нульових викидів.

Крім скорочення споживання пального та викидів, технологія має підвищити ефективність наземних операцій в одному з найбільш завантажених аеропортів Європи.