Аэродромный буксир с системой TaxiBot для самолетов все ожидания превзошел: что он еще умеет

В конце мая внедрение признано успешным. Тестирование шло в активной фазе все пять месяцев. Первый пассажирский рейс с использованием технологии состоялся 30 апреля.

Как сообщает airsideint.com, сейчас еще три самолета Airbus A320neo easyJet оснащают системой для постоянного использования.

Читайте также В Амстердаме самолеты будут тянуть электромобили

Как работает TaxiBot

TaxiBot – это электрический полуроботизированный буксирный тягач, перемещающий самолет между гейтом и взлетно-посадочной полосой без использования основных двигателей ЛА.

В отличие от традиционного руления, самолет не сжигает топливо для работы двигателей на земле. В новой версии системы буксир также может обеспечивать питание бортовых систем самолета, что позволяет отказаться даже от работы вспомогательной силовой установки (APU).

Технологию разработали Smart Airport Systems совместно с TLD и Israel Aerospace Industries.

Электрический буксир может как перемещать самолеты к взлетно-посадочной полосе, так и питать его вспомогательные системы. Фото: easyJet

Экологический эффект

По оценкам easyJet, использование TaxiBot позволит экономить в среднем почти центнер (95 кг) авиационного топлива и сокращать выбросы примерно на 299 кг CO₂ на каждом рейсе.

В Схипхоле подсчитали, что при масштабном внедрении технология может снизить потребление топлива во время руления до 65%, а наземные выбросы – более чем на 80%.

Также ожидается существенное уменьшение шума и выбросов оксидов азота и сверхмелких частиц.

Читайте также Беспилотные автомобили будут возить чемоданы в аэропортах

Первый в Европе

Схипхол стал первым европейским аэропортом, который внедрил электрический TaxiBot для обслуживания самолетов Airbus.

Проект реализуется при поддержке программы SESAR HERON в сотрудничестве с easyJet, Menzies Aviation, Airbus, SAS и другими партнерами.

"TaxiBot – это еще один важный шаг в нашей миссии работать как можно эффективнее. Эта технология обеспечивает немедленное сокращение потребления топлива, выбросов углерода и шума, а также поддерживает эффективные наземные операции в одном из самых загруженных аэропортов Европы. Мы продолжаем модернизировать нашу деятельность, это уменьшит влияние авиации на окружающую среду как в воздухе, так и на земле, – отметил главный операционный директор easyJet Дэвид Морган.

Что дальше

Сейчас TaxiBot сертифицирован для работы с самолетами Airbus A320neo. В аэропорту уже работают над расширением сертификации для Boeing 737 и других типов самолетов с участием Embraer, KLM Cityhopper и Transavia.



До конца года в Схипхоле планируют ввести в эксплуатацию еще несколько таких электрических буксиров.

Зачем это easyJet

В компании называют TaxiBot одним из практических шагов на пути к достижению цели по нулевым выбросам.

Помимо сокращения потребления топлива и выбросов, технология должна повысить эффективность наземных операций в одном из самых загруженных аэропортов Европы.