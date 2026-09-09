День електромобільності 9 вересня: що це за день та хто його придумав

Щороку 9 вересня світова спільнота відзначає World EV Day - день, присвячений електромобілям та переходу до електричної мобільності. Ініціатором цього міжнародного руху став британець Аде Томас, засновник медіакомпанії Green.TV, яка разом з ABB запустила перший World EV Day у 2020 році.

Україна приймає участь в World EV Day під час виставки Plug-In Ukrane 2026, яка проходить на столичному ВДНГ 9-10 вересня. Аде Томас виступив одним зі спікерів на цій виставці.

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Хто такий Аде Томас

Якщо ім'я Аде Томаса більшості українських автомобілістів нічого не говорить, то його внесок у популяризацію електромобілів виявився досить помітним. Томас працює у сфері медіа та сталого розвитку, а Green.TV створювала проєкти, присвячені електричній мобільності, декарбонізації транспорту та новим технологіям.

Ідея World EV Day виникла у нього під час локдауну. Томас розповідав, що хотів створити цифрову платформу, яка допомогла б людям більше дізнаватися про сталу мобільність і одночасно об'єднала б автовиробників, уряди, зарядні компанії та самих водіїв електромобілів.

Сам Томас цікавився питаннями сталого розвитку ще з часів навчання в Кембриджському університеті. Пізніше він працював над екологічними медіапроєктами, зокрема на BBC Radio 4, а згодом заснував Green.TV.

Тому World EV Day для нього був не просто приводом зробити ще один автомобільний інформаційний привід. Ідея полягала в тому, щоб створити глобальний майданчик, де електромобільність обговорювали б не лише виробники машин, а й водії, міста, енергетичні компанії та політики.

Чому саме 9 вересня

Перший World EV Day відбувся 9 вересня 2020 року. Його запустили Green.TV та ABB, а серед перших партнерів були Mahindra Electric, Volta Trucks та інші компанії електромобільної індустрії.

Дата виявилася вдалою ще й тому, що захід від самого початку планували не як традиційне автомобільне свято з виставками та парадами, а як глобальну цифрову кампанію.

Водіям пропонували зробити публічну обіцянку, що їхнім наступним автомобілем стане електромобіль. У кампанії брали участь люди з різних країн, а вже напередодні першого World EV Day свої наміри перейти на електромобілі висловили водії більш ніж із 60 країн.

Перший захід швидко вийшов далеко за межі однієї рекламної кампанії. За даними організаторів, у 2020 році він отримав величезне міжнародне охоплення, а у 2021 році Green.TV та ABB вже називали World EV Day міжнародним рухом із медіаохопленням близько 1,9 мільярда.

Від онлайн-кампанії до глобального руху

Спочатку Томас розглядав World EV Day як цифрову маркетингову кампанію. Але після того, як до неї почали долучатися автовиробники, урядові структури, зарядні оператори та водії, задум переріс у щось більше.

Сьогодні офіційний World EV Day описує 9 вересня як глобальне свято електричної мобільності, яке об'єднує освітні заходи, зустрічі власників електромобілів, дискусії про транспортну політику та кампанії з популяризації EV.

За останні роки виробники серйозно просунулися у питаннях дальності поїздки та швидкості заряджання. Якщо кілька років тому 400 кілометрів реального пробігу вважалися дуже хорошим результатом, сьогодні на ринку з'являються моделі, які претендують на значно більші цифри.

Ще цікавіше розвивається зарядна інфраструктура. Наприклад, нові електромобілі вже демонструють можливість отримати сотні кілометрів запасу ходу за лічені хвилини. Auto24 нещодавно писав про електромобіль DENZA Z9GT, який може заряджатися від 10 до 70% приблизно за п'ять хвилин.

Водночас реальна експлуатація залишається важливішою за цифри у презентаціях. Команда Auto24 вже перевіряла запас ходу електромобілів з розрядженою до 0% батареєю і з'ясувала, що після появи нульового показника різні моделі можуть проїхати ще від кількох до десятків кілометрів.

Який сенс у такого дня

World EV Day не є офіційним державним святом і не має статусу міжнародного дня, встановленого ООН. Це галузева та громадська ініціатива, яка використовує конкретну дату для привернення уваги до електричної мобільності.

Цьогорічний World EV Day проходить під слоганом "Switching Electric: driving down the cost of motoring". Організатори роблять акцент на тому, що електрифікація транспорту має бути не лише екологічним вибором, а й способом зменшити вартість автомобільних поїздок.

Саме тому 9 вересня вже можна вважати своєрідним днем народження сучасного глобального руху за електромобільність.