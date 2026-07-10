Десантники затрофеїли танк окупантів без жодного пострілу: що вони з ним зробили

Під час українського наступу російські військові просто залишили танк на позиції. Причина виявилася банальною – машина зупинилася через порожній паливний бак.

Українські десантники швидко повернули техніку до життя. Та перш ніж відправити її назад у стрій, танк пройшов ще одну важливу модернізацію. Про це йдеться в короткому, на кілька рядків, повідомленні пресслужби 7-го корпусу.

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Захист від нових загроз

У ремонтній роті бригади на машину встановили сучасний каркасно-решітчастий комплекс захисту від FPV-дронів, виготовлений власними силами військових майстрів.

Конструкція являє собою просторовий металевий каркас із профільної труби та сталевої сітки, який закриває башту й верхню частину корпусу танка. Такий захист створює додаткову дистанцію між дроном і основною бронею, ускладнює пряме влучання у найбільш вразливі елементи машини та підвищує шанси екіпажу пережити атаку FPV-дронів.

Така конструкція зберігає можливість для повноцінної роботи гармати, відкриття люків екіпажу та технічного обслуговування машини. Фото: пресслужба 7-го армійського корпусу.

Так і не таке витримає

Додатковий вантаж на робочих характеристиках танка не позначився. Для 45-тонної гусеничної машини ці півтори-дві тонни на ходові можливості не виплинули. Її 768-сильний багатопаливний двигун додаткової маси навіть не відчує.

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Щоправда, та конструкція все-таки позначиться на зручностях екіпажу та спонукає водія-механіка до нового звикання в управлінні – габаритні розміри вже потрібно буде враховувати в маневрах.

Попереду – завершальні роботи та випробування. Після цього трофейний Т-72 знову вирушить на Слов'янський напрямок. Але тепер він воюватиме вже за Україну.