Дешевий масляний фільтр може знищити двигун: де водії даремно економлять

Як пише американський Jalopnik, дешеві та дорогі масляні фільтри зовні можуть виглядати практично однаково, але всередині між ними є суттєва різниця. Йдеться про фільтрувальний матеріал, клапани, ущільнення та якість самого корпусу.

Що насправді робить масляний фільтр

Під час роботи двигуна в моторній оливі накопичуються продукти зносу, частинки металу, пил та інші забруднення. Фільтр затримує їх, щоб вони не циркулювали разом з оливою по двигуну.

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Саме тому Auto24 раніше пояснював, чому масляний фільтр варто міняти разом із моторною оливою. Старий фільтр поступово заповнюється забрудненнями і втрачає здатність нормально виконувати свою роботу.

Якісна олива сама по собі не врятує двигун, якщо через неякісний фільтр у системі циркулюють абразивні частинки.

Головна різниця - всередині

Фільтрувальний елемент може бути виготовлений із целюлози, синтетичних матеріалів або мікроскловолокна. Найпростіші паперові матеріали дешевші, але сучасні синтетичні та комбіновані матеріали здатні затримувати дрібніші частинки і довше зберігати свої властивості.

Важлива не лише кількість бруду, яку здатен утримати фільтр, а й ефективність фільтрації. Наприклад, показник 99% при 20 мікронах означає, що фільтр затримує 99% частинок такого розміру.

Звичайному водієві ці цифри можуть здатися суто маркетинговими, але для двигуна це має цілком практичне значення. Чим менше абразивних частинок циркулює в оливі, тим менше зношуються деталі, які працюють під навантаженням.

Навіщо фільтру два клапани

У конструкції якісного масляного фільтра важливу роль відіграють два клапани.

Перший - протидренажний. Він не дає оливі повністю стекти з фільтра після зупинки двигуна. Завдяки цьому після холодного запуску олива швидше надходить до системи змащення.

Це особливо важливо тому, що перші секунди після запуску є одним із найбільш несприятливих моментів для деталей двигуна. Auto24 вже проводив практичний тест із попереднім заповненням масляного фільтра, який наочно показав значення цього процесу.

Другий клапан - перепускний. Він відкривається, коли фільтрувальний елемент забитий або холодна олива не може проходити через нього з необхідною швидкістю. У такому випадку краще пропустити неочищену оливу, ніж залишити двигун без достатнього змащення.

У дешевих фільтрах саме конструкція цих клапанів може бути слабким місцем. Наприклад, замість міцного пружинного механізму можуть використовувати простіші пластикові компоненти.

Дешевий корпус теж може підвести

Фільтрувальний елемент - лише частина конструкції. Звичайний навинчуваний фільтр також має корпус, центральну трубку, основу з отворами для проходження оливи та ущільнення.

Під час роботи двигуна все це постійно перебуває під впливом температури, тиску та вібрацій. Тому економія на матеріалах може проявитися не одразу, а через кілька тисяч кілометрів.

У якісніших фільтрах використовують міцні металеві компоненти, надійні ущільнення та матеріали, здатні довго працювати при високих температурах.

Зовні визначити це складно. Саме тому дешевий фільтр від невідомого виробника може виявитися сумнівною економією.

Чи обов'язково купувати найдорожчий?

Ні. Висока ціна сама по собі не гарантує високої якості.

Jalopnik звертає увагу, що хороші фільтри випускають і незалежні виробники. Водночас купувати найдешевший виріб без зрозумілого походження - не найкраща ідея.

Тут працює просте правило: важливіше не те, скільки коштує фільтр, а наскільки добре відомий його виробник, чи відповідає деталь вимогам конкретного двигуна і чи є інформація про її характеристики.

В Auto24 також розповідали, як правильно обирати фільтри для автомобіля, і причина такого підходу очевидна: кілька сотень гривень економії не мають сенсу, якщо через несправний фільтр доведеться ремонтувати двигун.

Найдорожчою може стати саме економія

Проблема дешевого фільтра полягає не в тому, що він обов'язково зламається одразу після встановлення. Небезпечніше те, що його недоліки можуть залишатися непомітними.

Двигун продовжить працювати, автомобіль буде їхати, а знос деталей може поступово збільшуватися. У гіршому випадку проблеми з фільтрацією, герметичністю або циркуляцією оливи можуть призвести до серйозних пошкоджень мотора.

Тому під час чергової заміни оливи економити кількасот гривень на фільтрі навряд чи має сенс. Як показує практика, наслідки проблем з оливою та її несвоєчасної заміни можуть бути дуже дорогими для двигуна.