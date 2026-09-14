Дешевый масляный фильтр может уничтожить двигатель: где водители зря экономят

Как пишет американский Jalopnik, дешевые и дорогие масляные фильтры снаружи могут выглядеть практически одинаково, но внутри между ними есть разница. Речь идет о фильтровальном материале, клапанах, уплотнении и качестве самого корпуса.

Что на самом деле делает масляный фильтр

При работе двигателя в моторном масле накапливаются продукты износа, частицы металла, пыль и другие загрязнения. Фильтр задерживает их, чтобы они не циркулировали вместе с маслом по двигателю.

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Именно поэтому Auto24 ранее объяснял, почему масляный фильтр следует менять вместе с моторным маслом. Старый фильтр постепенно заполняется загрязнениями и теряет способность к нормальной работе.

Качественное масло само по себе не спасет двигатель, если из-за некачественного фильтра в системе циркулируют абразивные частицы.

Главная разница – внутри

Фильтровальный элемент может быть изготовлен из целлюлозы, синтетических материалов или микростекловолокна. Самые простые бумажные материалы более дешевы, но современные синтетические и комбинированные материалы способны задерживать более мелкие частицы и дольше сохранять свои свойства.

Важно не только количество грязи, которое способно удержать фильтр, но и эффективность фильтрации. К примеру, показатель 99% при 20 микронах означает, что фильтр задерживает 99% частиц такого размера.

Обычному водителю эти цифры могут показаться чисто маркетинговыми, но для двигателя это имеет практические значения. Чем меньше абразивных частиц циркулирует в масле, тем меньше изнашиваются детали, работающие под погрузкой.

Зачем фильтру два клапана

В конструкции качественного масляного фильтра немаловажную роль играют два клапана.

Первый – противодренажный. Он не дает маслу полностью стечь из фильтра после остановки двигателя. Благодаря этому после холодного запуска масло быстрее поступает в систему смазки.

Это особенно важно потому, что первые секунды после запуска являются одним из самых неблагоприятных моментов для деталей двигателя. Auto24 уже проводил практический тест с предварительным заполнением масляного фильтра, который наглядно показал значение этого процесса.

Второй клапан – перепускной. Он открывается, когда фильтрующий элемент забит или холодное масло не может проходить через него с необходимой скоростью. В таком случае лучше пропустить неочищенное масло, чем оставить двигатель без достаточной смазки.

В дешевых фильтрах именно конструкция этих клапанов может оказаться слабым местом. Например, вместо прочного пружинного механизма могут использовать более простые пластиковые компоненты.

Дешевый корпус тоже может приподнять

Фильтровальный элемент – лишь часть конструкции. Обычный навинчиваемый фильтр имеет корпус, центральную трубку, основание с отверстиями для прохождения масла и уплотнения.

При работе двигателя все это постоянно находится под влиянием температуры, давления и вибраций. Поэтому экономия на материалах может проявиться не сразу, а через несколько тысяч километров.

Более качественные фильтры используют прочные металлические компоненты, надежные уплотнения и материалы, способные долго работать при высоких температурах.

Снаружи определить это сложно. Поэтому дешевый фильтр от неизвестного производителя может оказаться сомнительной экономией.

Обязательно ли покупать самый дорогой?

Нет. Высокая цена сама по себе не гарантирует высокого качества.

Jalopnik обращает внимание на то, что хорошие фильтры выпускают и независимые производители. В то же время покупать самое дешевое изделие без понятного происхождения – не самая лучшая идея.

Здесь работает простое правило: важнее не то, сколько стоит фильтр, а насколько хорошо известен его производитель, соответствует ли деталь требованиям конкретного двигателя и есть ли информация о ее характеристиках.

В Auto24 также рассказывали, как правильно выбирать фильтры для автомобиля, и причина такого подхода очевидна: несколько сотен гривен экономии не имеют смысла, если из-за неисправного фильтра придется ремонтировать двигатель.

Самой дорогой может стать именно экономия

Проблема дешевого фильтра не в том, что он обязательно сломается сразу после установки. Более опасно то, что его недостатки могут оставаться незаметными.

Двигатель продолжит работать, автомобиль будет ехать, а износ деталей может постепенно увеличиваться. В худшем случае проблемы с фильтрацией, герметичностью или циркуляцией масла могут привести к серьезным повреждениям двигателя.

Поэтому во время очередной замены масла экономить несколько сотен гривен на фильтре вряд ли имеет смысл. Как показывает практика, последствия проблем с маслом и его несвоевременной замены могут быть очень дорогими для двигателя.