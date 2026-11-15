Disney тестує кумедних роботів-паркувальників з ШІ у стилі мультика "Тачки"

Як повідомляє Carscoops, інноваційну розробку вперше продемонстрували під час нещодавнього заходу Disney Accelerator Demo Day. Проєкт реалізується у партнерстві з молодою робототехнічною компанією Field AI, яку у 2023 році заснували колишні співробітники Google, NASA, Nvidia та Tesla.

На відміну від популярних нині гуманоїдних роботів, ці помічники не схожі на людей. Це компактні чотириколісні апарати, які нагадують безпілотні доставники їжі, але пофарбовані у яскравий помаранчевий колір із жовтими акцентами, що імітує світловідбивний жилет паркувальника.

Головна фішка новинки – великий екран замість традиційного лобового скла. На ньому відображаються рухливі очі з активними повіками, що робить роботів неймовірно схожими на персонажів культового мультфільму "Тачки".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На даху автономного помічника встановлено динамічне табло, яке вказує водіям напрямок до найближчого вільного місця. Крім того, робот оснащений двома невеликими маніпуляторами з червоними ліхтарями, якими він регулює рух подібно до сигнальника на аеродромі.

Ціна інновацій та ризики

Експерти зазначають, що такі милі роботи коштують дуже дорого, а умови їхньої експлуатації будуть екстремальними. Зважаючи на стрес батьків під час паркування та непосидючих дітей на задньому сидінні, існує високий ризик того, що електронних помічників можуть випадково або навіть навмисно збити.

Наразі керівництво Disney не називає точних термінів повноцінного розгортання цієї системи на своїх локаціях. Проте аналітики вже висловлюють побоювання, що колосальні витрати на закупівлю та обслуговування такого паркувального штучного інтелекту неминуче ляжуть на плечі відвідувачів.