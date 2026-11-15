Disney тестирует забавных роботов-парковщиков из ИИ в стиле мультика "Тачки"

Как сообщает Carscoops, Инновационную разработку впервые продемонстрировали во время недавнего мероприятия Disney Accelerator Demo Day. Проект реализуется в партнерстве с молодой робототехнической компанией Field AI, которую в 2023 году основали бывшие сотрудники Google, NASA, Nvidia и Tesla.

В отличие от популярных ныне гуманоидных роботов эти помощники не похожи на людей. Это компактные четырехколесные аппараты, напоминающие беспилотные доставщики пищи, но окрашенные в яркий оранжевый цвет с желтыми акцентами, имитирующий световозвращающий жилет парковщика.

Главная фишка новинки – большой экран вместо традиционного лобового стекла. На нем отражаются подвижные глаза с активными веками, что делает роботов невероятно похожими на персонажей культового мультфильма "Тачки".

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На крыше автономного помощника установлено динамическое табло, указывающее водителям направление в ближайшее свободное место. Кроме того, робот оснащен двумя небольшими манипуляторами с красными фонарями, которыми он регулирует движение подобно сигнальщику на аэродроме.

Цена инноваций и риски

Эксперты отмечают, что такие милые работы стоят очень дорого, а условия эксплуатации будут экстремальными. Учитывая стресс родителей во время парковки и непоседливых детей на заднем сиденье, существует высокий риск того, что электронных помощников могут случайно или даже намеренно сбить.

Пока руководство Disney не называет точных сроков полноценного развертывания этой системы на своих локациях. Однако аналитики уже выражают опасения, что колоссальные затраты на закупку и обслуживание такого парковочного искусственного интеллекта неизбежно лягут на плечи посетителей.