Для іноземних таксистів у Польщі хочуть запровадити нові вимоги

Трагнічний інцидент стався унаслідок зіткнення Audi та автомобіля таксі Honda. У тій аварії загинули двоє молодих чоловіків віком 22 і 23 роки. Ще один 24-річний пасажир перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

Про ймовірні зміни у правовому полі розповідають vitrina.pl, tvn24.pl, Miejski Reporter. Фактами журналістами не смакують, намагаючись розкрити тему.

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З правого краю вліво через три смуги

За кермом таксі був 37-річний громадянин Туреччини. Він не постраждав, був тверезим і після затримання отримав офіційні обвинувачення.

На відео з місця події видно, що водій таксі рухався смугою для повороту праворуч, але вирішив розвернутися, що заборонено правилами. У цей момент Audi, який їхав прямо на зелений сигнал світлофора, врізався в автомобіль таксі.

Ймовірно, після цього інциденту таксомоторні агрегатори й флот-партнери трохи "перетрусять" свої кадри для уникнення численних перевірок та "контрольних закупок" послуги. Скриншот: Авто24

Таких таксистів не повинно бути

Після трагедії профспілка водіїв таксі NSZZ Solidarność Taksówkarzy виступила із закликом змінити правила допуску до професії.

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Наразі для роботи таксистом у Варшаві необхідно мати польське водійське посвідчення, медичну довідку, документ про відсутність судимості за тяжкі злочини та ідентифікатор TAXI. Водночас ліцензія видається не водієві, а компанії або так званому флот-партнеру.

Профспілка б'є тривогу

Голова профспілки Павел Сатурський вважає, що кожен водій має отримувати персональну ліцензію або сертифікат, який підтверджує його кваліфікацію. Також профспілка пропонує посилити контроль за іноземними водіями.

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Серед ініціатив – обов’язковий практичний іспит під час обміну іноземних прав на польські, перевірка кандидатів державними органами, вимога мати польське посвідчення водія щонайменше три роки та володіти польською мовою на розмовному рівні.

Наразі профспілка очікує на реакцію Міністерства інфраструктури Польщі щодо запропонованих змін.