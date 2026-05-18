Для водіїв електросамокатів хочуть запровадити вікові обмеження

Вже зареєстрували петицію із пропозицією посилити правила для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Автори ініціативи пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту, пише sud.ua.

Йдеться насамперед про електросамокати, які за останні роки стали повноцінною частиною міського трафіку, але водночас створили нові ризики для пішоходів і самих користувачів.

Що пропонують змінити

Автори петиції №41/009894-26еп закликають Кабмін підготувати зміни до законодавства та запровадити:

заборону користування електросамокатами для дітей до 14 років на дорогах, тротуарах і велодоріжках;

дозвіл для дітей їздити лише у дворах та спеціальних зонах;

обов’язкові курси з правил дорожнього руху для користувачів від 14 років;

спеціальний сертифікат або водійське посвідчення для керування електротранспортом;

перевірку віку через Дію у сервісах прокату;

відповідальність прокатних компаній за допуск неповнолітніх;

посилений контроль з боку поліції.

Ініціатори пояснюють це зростанням кількості ДТП за участю електросамокатів у містах України.

Чому тема стала популярною

Більшість міст досі не мають достатньої кількості велодоріжок або окремих зон для мікромобільності, через що самокатники змушені пересуватися або тротуарами, або автомобільними дорогами.

Формальним прикриття для нових обмежень називають питання безпеки дітей. Згадується недавній інцидент у Львів, де підліток на електросамокаті збив дворічну дитину. Після ДТП постраждалу госпіталізували.

Найпростішим і самим логічним рішенням зі законодавчої точки зору було б прирівняти користувачів персонального електротранспорту до велосипедистів. Але українська система примусу пішла іншим шляхом.

Що вже змінилося в законодавстві

До 2023 року водії електросамокатів юридично фактично прирівнювалися до пішоходів. Ситуацію змінив Закон №2956-IX, який офіційно ввів поняття електричного колісного транспортного засобу.

Тепер користувачі електросамокатів офіційно вважаються водіями та зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху. Це також дозволило поліції та судам притягати порушників до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

Окремо свою позицію вже висловив і Верховний Суд. У рішенні від 15 березня 2023 року суд зазначив, що електросамокат є джерелом підвищеної небезпеки, оскільки приводиться в рух двигуном.

Причина посилення контролю та наслідки

Поточна дискусія показує, що електросамокати в Україні перестають сприйматися як «іграшка» чи розвага. Система примусу поступово переводить їх у категорію повноцінного транспорту з відповідними штрафами для користувачів.

Схожий шлях уже пройшли багато країн ЄС. У частині європейських міст діють вікові обмеження, обов’язкові шоломи, страхування та номерні знаки для окремих типів мікротранспорту.

Надмірно жорсткі правила можуть вдарити по сервісах прокату та популярності мікромобільності.