Для водителей электросамокатов хотят ввести возрастные ограничения

Уже зарегистрировали петицию с предложением ужесточить правила для пользователей электросамокатов, моноколес, гиробордов и другого легкого электротранспорта. Авторы инициативы предлагают ввести возрастные ограничения, обязательное обучение по ПДД и сертификацию для водителей электротранспорта, пишет sud.ua.

Речь идет прежде всего об электросамокатах, которые за последние годы стали полноценной частью городского трафика, но одновременно создали новые риски для пешеходов и самих пользователей.

Что предлагают изменить

Авторы петиции №41/009894-26еп призывают Кабмин подготовить изменения в законодательство и ввести:

запрет пользования электросамокатами для детей до 14 лет на дорогах, тротуарах и велодорожках;

разрешение для детей ездить только во дворах и специальных зонах;

обязательные курсы по правилам дорожного движения для пользователей от 14 лет;

специальный сертификат или водительское удостоверение для управления электротранспортом;

проверку возраста через Дию в сервисах проката;

ответственность прокатных компаний за допуск несовершеннолетних;

усиленный контроль со стороны полиции.

Инициаторы объясняют это ростом количества ДТП с участием электросамокатов в городах Украины.

Почему тема стала популярной

Большинство городов до сих пор не имеют достаточного количества велодорожек или отдельных зон для микромобильности, из-за чего самокатчики вынуждены передвигаться или тротуарами, или автомобильными дорогами.

Формальной причиной для новых ограничений называют вопрос безопасности детей. Вспоминается недавний инцидент во Львове, где подросток на электросамокате сбил двухлетнего ребенка. После ДТП пострадавшую госпитализировали.

Самым простым и самым логичным решением с законодательной точки зрения было бы приравнять пользователей персонального электротранспорта к велосипедистам. Но украинские законодатели и пошли другим путем.

Что уже изменилось в законодательстве

До 2023 года водители электросамокатов юридически фактически приравнивались к пешеходам. Ситуацию изменил Закон №2956-IX, который официально ввел понятие электрического колесного транспортного средства.

Теперь пользователи электросамокатов официально считаются водителями и обязаны соблюдать правила дорожного движения. Это также позволило полиции и судам привлекать нарушителей к административной или даже уголовной ответственности.

Отдельно свою позицию уже высказал и Верховный Суд. В решении от 15 марта 2023 года суд отметил, что электросамокат является источником повышенной опасности, поскольку приводится в движение двигателем.

Причина усиления контроля и последствия

Текущая дискуссия показывает, что электросамокаты в Украине перестают восприниматься как "игрушка" или развлечение. Их переводят в категорию полноценного транспорта с соответствующими штрафами для пользователей.

Похожий путь уже прошли многие страны ЕС. В части европейских городов действуют возрастные ограничения, обязательные шлемы, страхование и номерные знаки для отдельных типов микротранспорта.

Чрезмерно жесткие правила могут ударить по сервисам проката и популярности микромобильности.