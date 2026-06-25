Для ЗСУ замовили 2300 пікапів, але які саме – не дуже зрозуміло

Відповідна інформація оприлюднена в електронній системі закупівель Prozorro за двома позиціями на 5,56 млрд грн та 438 млн грн без ПДВ. Такий потужний кошторис на велику кількість колісної техніки сегмента pickup свідчить про те, що пікапи залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на фронті.

Повнопривідні легкі вантажно-пасажирські машини активно використовуються українськими військовими для перевезення особового складу, боєприпасів, обладнання та евакуації поранених у районах бойових дій. Саме тому цей тип автомобілів формує ключовий напрямок закупівель для потреб Сил оборони.

Читайте також Держава закупить для армії 1016 пікапів: якими вони можуть бути

Які автомобілі закупили

У межах укладених контрактів замовлено 2300 пікапів різних комплектацій. Щоправда, ні виробник таких машин, ні моделі ніде не згадуються.

Зокрема, закупівля передбачає постачання:

1000 пікапів без лебідки за ціною 991,44 тис. грн з ПДВ за одиницю;

600 пікапів без лебідки по 982,56 тис. грн з ПДВ;

300 пікапів без лебідки по 973,68 тис. грн з ПДВ;

400 пікапів із лебідками по 1,19 млн грн з ПДВ.

Крім уже законтрактованих автомобілів, ще на 1900 пікапів без лебідки триває оформлення договорів.

Читайте також Держава знову оголосила тендер на пікапи, але вже з меншою кількістю та ціною

Мотоцикли також у центрі уваги

Окрім пікапів, у червні Агенція оборонних закупівель також уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для Збройних сил України. Це утричі більше, ніж було закуплено протягом усього попереднього року.