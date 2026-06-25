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Для ВСУ заказали 2300 пикапов, но какие именно – не совсем понятно

"Агентство оборонных закупок" в период с 15 по 18 июня заключило контракты на поставку 2300 пикапов для нужд Вооруженных сил Украины. Общая стоимость закупки составляет 2,35 млрд грн.
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ФОТО: Коллаж Авто24|

Оборудование закупалось на платформе Prozorro по двум позициям на разные суммы

Валентин Ожго
logo25 июня, 16:00
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Соответствующая информация опубликована в электронной системе закупок Prozorro по двум позициям на сумму 5,56 млрд грн и 438 млн грн без НДС. Такая внушительная смета на большое количество колесной техники сегмента пикапов свидетельствует о том, что пикапы остаются одним из самых необходимых видов транспорта на фронте.

Полноприводные лёгкие грузопассажирские машины активно используются украинскими военными для перевозки личного состава, боеприпасов, оборудования и эвакуации раненых в районах боевых действий. Именно поэтому этот тип автомобилей является ключевым направлением закупок для нужд Сил обороны.

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Какие автомобили закуплены

В рамках заключенных контрактов заказано 2300 пикапов различной комплектации. Правда, ни производитель таких машин, ни модели нигде не упоминаются.

В частности, закупка предусматривает поставку:

  • 1000 пикапов без лебедки по цене 991,44 тыс. грн с НДС за единицу;
  • 600 пикапов без лебедки по цене 982,56 тыс. грн с НДС;
  • 300 пикапов без лебедки по цене 973,68 тыс. грн с НДС;
  • 400 пикапов с лебедками по цене 1,19 млн грн с НДС.

Помимо уже заказанных автомобилей, продолжается оформление договоров ещё на 1900 пикапов без лебедки.

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Мотоциклы также в центре внимания

Помимо пикапов, в июне Агентство оборонных закупок также заключило контракты на поставку 1500 мотоциклов для Вооруженных сил Украины. Это в три раза больше, чем было закуплено за весь предыдущий год.

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