Днями з львівських дворів зникло ще сім машин

На минулому тижні за рішенням комісії мерії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів евакуювали сім автомобілів, що стояли впродовж тривалого часу без руху.

Як йдеться в релізі мерії, техніка заважала людям та порушувала правила благоустрою. Відтак після завершення усіх передбачених термінів та відповідних процедур дворові території стали вільними.

За інформацією управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, покинутий вантажний фургон Iveco Daily на вул. Рівній, 18 простояв понад 10 років. А схожий транспортний засіб марки Volkswagen LT понад 6 років стояв без руху на вул. Кондукторській, 44.

Від легкових автомобілів звільнилися двори на вулицях Виговського, 25, Петлюри, 25, Єрошенка-Золота, Севери, 2 та Тарнавського, 114. Там машини стояли без руху, покинуті господарями роками.

Цей брухт стояв роками без руху, захаращуючи двори. Фото: мерія Львова

Перед переміщенням, відповідно до процедури, на автомобілях були розміщено повідомлення із зверненням до власників самостійно прибрати авто.

Однак вони цього не зробили, тому за рішенням комісії, до складу якої входять працівники патрульної поліції, сервісного центру МВС, посадовці відповідних міських служб та депутати міськради, машини перевезли на штрафмайданчик (Конюшинна, 13).

Загалом, на сьогодні, за рішенням комісії з публічного простору Львівської громади на арештмайданчик перемістили вже 61 покинутий транспортний засіб. Перші автомобілі з вулиць Львова розпочали прибрали 31 січня минулого року.