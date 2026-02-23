Укр
На днях из львовских дворов исчезло еще семь машин

Похоже, Львов с его тихими двориками вскоре сможет очиститься от брошенных хозяевами автомобилей, которые годами загромождают территорию городской громады.
Во Львове со дворов на прошлой неделе исчезло семь автомобилей, но тревогу никто не поднял

Остатки советского автопрома принудительно покидают львовские дворики

На прошлой неделе по решению комиссии мэрии по выявлению и перемещению заброшенных транспортных средств эвакуировали семь автомобилей, стоявших в течение длительного времени без движения.

Как говорится в релизе мэрии, техника мешала людям и нарушала правила благоустройства. Поэтому после завершения всех предусмотренных сроков и соответствующих процедур дворовые территории стали свободными.

По информации управления безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС, заброшенный грузовой фургон Iveco Daily на ул. Ровной, 18 простоял более 10 лет. А похожее транспортное средство марки Volkswagen LT более 6 лет стояло без движения на ул. Кондукторской, 44.

От легковых автомобилей освободились дворы на улицах Выговского, 25, Петлюры, 25, Ерошенко-Золотая, Севери, 2 и Тарнавского, 114. Там машины стояли без движения, брошенные хозяевами годами.

Этот металлолом стоял годами без движения, загромождая дворы. Фото: мэрия Львова

Перед перемещением, в соответствии с процедурой, на автомобилях были размещены сообщения с обращением к владельцам самостоятельно убрать авто.

Однако они этого не сделали, поэтому по решению комиссии, в состав которой входят сотрудники патрульной полиции, сервисного центра МВД, должностные лица соответствующих городских служб и депутаты горсовета, машины перевезли на штрафплощадку (Конюшинная, 13).

В общем, на сегодня, по решению комиссии по публичному пространству Львовской общины на штрафплощадку переместили уже 61 брошенное транспортное средство. Первые автомобили с улиц Львова начали убрали 31 января прошлого года.

