На днях из львовских дворов исчезло еще семь машин

На прошлой неделе по решению комиссии мэрии по выявлению и перемещению заброшенных транспортных средств эвакуировали семь автомобилей, стоявших в течение длительного времени без движения.

Как говорится в релизе мэрии, техника мешала людям и нарушала правила благоустройства. Поэтому после завершения всех предусмотренных сроков и соответствующих процедур дворовые территории стали свободными.

Читайте также Во Львове массово вывозят из дворов брошенные машины: называем адреса "эвакуации" на ближайшие 30 дней

По информации управления безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС, заброшенный грузовой фургон Iveco Daily на ул. Ровной, 18 простоял более 10 лет. А похожее транспортное средство марки Volkswagen LT более 6 лет стояло без движения на ул. Кондукторской, 44.

От легковых автомобилей освободились дворы на улицах Выговского, 25, Петлюры, 25, Ерошенко-Золотая, Севери, 2 и Тарнавского, 114. Там машины стояли без движения, брошенные хозяевами годами.

Этот металлолом стоял годами без движения, загромождая дворы. Фото: мэрия Львова

Перед перемещением, в соответствии с процедурой, на автомобилях были размещены сообщения с обращением к владельцам самостоятельно убрать авто.

Однако они этого не сделали, поэтому по решению комиссии, в состав которой входят сотрудники патрульной полиции, сервисного центра МВД, должностные лица соответствующих городских служб и депутаты горсовета, машины перевезли на штрафплощадку (Конюшинная, 13).

Читайте также Что во Львове будут делать с брошенными во дворах автомобилями: озвучено решение

В общем, на сегодня, по решению комиссии по публичному пространству Львовской общины на штрафплощадку переместили уже 61 брошенное транспортное средство. Первые автомобили с улиц Львова начали убрали 31 января прошлого года.