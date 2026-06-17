До Албанії без дозволів: Україна розширила географію "транспортного безвізу"

Документ у Тирані підписав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. Про цю подію посадовець написав у своїй ФБ-сторінці.

Одночасно сторони домовилися про лібералізацію вантажних перевезень, що фактично означає запровадження "транспортного безвізу".

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Албанія стала 37-ю країною

За словами Сергія Деркача, Албанія стала 37-ю державою, з якою Україна погодила лібералізацію міжнародних вантажних перевезень.

Після набуття угодою чинності українські перевізники зможуть безперешкодно здійснювати вантажні перевезення до Албанії без необхідності отримувати відповідні дозволи. Це має спростити логістику для бізнесу та розширити можливості для експорту й імпорту товарів.

Церемоніал підписання Угоди про "транспортний безвіз". Фото: Мінрозвитку України

Запустять регулярне автобусне сполучення

Окрім вантажних перевезень, домовленості передбачають запуск регулярного автобусного сполучення між Україною та Албанією.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що це особливо актуально напередодні літнього сезону та сприятиме розвитку транспортних зв'язків між країнами.

Угода набуде чинності після завершення процедури ратифікації в Україні та Албанії.