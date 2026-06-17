В Албанию без дозволов: Украина расширила географию "транспортного безвиза"

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К списку стран с безвизовым режимом добавилась Албания; по счету это уже 37-я страна с таким доступом
Документ в Тиране подписал заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач. Об этом событии он написал на своей странице в Facebook.
Одновременно стороны договорились о либерализации грузовых перевозок, что фактически означает введение "транспортного безвиза".
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Албания стала 37-й страной
По словам Сергея Деркача, Албания стала 37-м государством, с которым Украина согласовала либерализацию международных грузовых перевозок.
После вступления соглашения в силу украинские перевозчики смогут беспрепятственно осуществлять грузовые перевозки в Албанию без необходимости получения соответствующих разрешений. Это должно упростить логистику для бизнеса и расширить возможности для экспорта и импорта товаров.
Церемония подписания Соглашения о «транспортном безвизе». Фото: Минразвития Украины
Запустят регулярное автобусное сообщение
Помимо грузовых перевозок, соглашения предусматривают запуск регулярного автобусного сообщения между Украиной и Албанией.
В Министерстве развития громад и территорий отмечают, что это особенно актуально в преддверии летнего сезона и будет способствовать развитию транспортных связей между странами.
Соглашение вступит в силу после завершения процедуры ратификации в Украине и Албании.