В Албанию без дозволов: Украина расширила географию "транспортного безвиза"

Документ в Тиране подписал заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач. Об этом событии он написал на своей странице в Facebook.

Одновременно стороны договорились о либерализации грузовых перевозок, что фактически означает введение "транспортного безвиза".

Читайте также Введены новые правила труда и отдыха водителей: что изменилось и станет ли лучше

Албания стала 37-й страной

По словам Сергея Деркача, Албания стала 37-м государством, с которым Украина согласовала либерализацию международных грузовых перевозок.

После вступления соглашения в силу украинские перевозчики смогут беспрепятственно осуществлять грузовые перевозки в Албанию без необходимости получения соответствующих разрешений. Это должно упростить логистику для бизнеса и расширить возможности для экспорта и импорта товаров.

Церемония подписания Соглашения о «транспортном безвизе». Фото: Минразвития Украины

Запустят регулярное автобусное сообщение

Помимо грузовых перевозок, соглашения предусматривают запуск регулярного автобусного сообщения между Украиной и Албанией.

В Министерстве развития громад и территорий отмечают, что это особенно актуально в преддверии летнего сезона и будет способствовать развитию транспортных связей между странами.

Соглашение вступит в силу после завершения процедуры ратификации в Украине и Албании.