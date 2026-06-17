Укр
Ру

В Албанию без дозволов: Украина расширила географию "транспортного безвиза"

Украина и Албания подписали Соглашение об автомобильном сообщении, которое открывает новые возможности для грузовых и пассажирских перевозок между двумя странами.
В список "транспортного безвизового режима" вошла Албания

ФОТО: Коллаж Авто24 |

К списку стран с безвизовым режимом добавилась Албания; по счету это уже 37-я страна с таким доступом

Валентин Ожго
logo17 июня, 08:08
logo0
logo0 мин

Документ в Тиране подписал заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач. Об этом событии он написал на своей странице в Facebook.

Одновременно стороны договорились о либерализации грузовых перевозок, что фактически означает введение "транспортного безвиза".

Читайте также Введены новые правила труда и отдыха водителей: что изменилось и станет ли лучше

Албания стала 37-й страной

По словам Сергея Деркача, Албания стала 37-м государством, с которым Украина согласовала либерализацию международных грузовых перевозок.

После вступления соглашения в силу украинские перевозчики смогут беспрепятственно осуществлять грузовые перевозки в Албанию без необходимости получения соответствующих разрешений. Это должно упростить логистику для бизнеса и расширить возможности для экспорта и импорта товаров.

Церемония подписания Соглашения о «транспортном безвизе». Фото: Минразвития Украины

Запустят регулярное автобусное сообщение

Помимо грузовых перевозок, соглашения предусматривают запуск регулярного автобусного сообщения между Украиной и Албанией.

В Министерстве развития громад и территорий отмечают, что это особенно актуально в преддверии летнего сезона и будет способствовать развитию транспортных связей между странами.

Соглашение вступит в силу после завершения процедуры ратификации в Украине и Албании.

#Фото #Законодательство #Минразвития #Новости #Европа #Перевозки #Безопасность дорожного движения