До Львова прибули 30 авто з Норвегії: чому цей конвой особливий

Техніку у позмінному режимі перегнали своїм ходом в Україну 60 водіїв-добровольців, через що дорогу благодійники подолали швидко й без затримок. Серед них були представники уряду Норвегії, творчої інтелегенції, дипломати і навіть пенсіонери.

Про гуманітарний транспорт з Норвегії для потреб Сил оборони та гуманітарних місій розповіли в мерії Львова.

Купують, ремонтують і самі ж переганяють

Ініціатива Ukrainian Freedom Convoys діє з 2022 року. Волонтери купують, готують і самостійно переганяють автомобілі в Україну, забезпечуючи потреби військових у мобільному транспорті.

Цього разу до Львова прибули 30 машин різного призначення. Вони стануть у пригоді підрозділам на передовій – для логістики, евакуації та виконання бойових завдань.

Техніка різних брендів та призначення для армійський підрозділів дуже на часі. Фото: мерія Львова

Волонтерський рух із підтримкою влади

До поїздок долучаються не лише активісти, а й представники влади Норвегії. Зокрема, мер Осло з 2023 року Анне Ліндбу особисто брала участь у конвої, подолавши понад 2000 км до України.

За словами організаторів, за кожною переданою машиною стоять десятки годин роботи, збору коштів і віри в перемогу України.