Дорога Луцьк – Рівне у межах Волині стає кращою: відео

Дорожники ліквідовують ями та деформації покриття, аби зробити маршрут безпечнішим і комфортнішим для водіїв. Про це йдеться на ФБ-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Наразі основні роботи зосереджені на ділянці від Луцька до межі з Рівненською областю. Нещодавно покращили стан проїзду на відтинку Звірів – Арматнів, а цього тижня ремонтні бригади працюють у межах села Струмівка поблизу Луцька.

За підрахунками фахівців регіональної служби відновлення, на трасі Н-22 уже ліквідували понад 52 тисячі квадратних метрів пошкодженого покриття.

Ремонт виконують методом так званих "великих карт" - коли дорожники вирізають пошкоджені ділянки асфальту та вкладають нове покриття.

На нинішньому тижні роботи ведуться на п'яти основних дорогах області. Фото: Служба відновлення Волині

Перед укладанням нового асфальту дорожники проводять фрезерування та нарізання карт, тому на окремих ділянках можливі нерівності покриття та тимчасові обмеження руху.

Загалом же на минулому тижні фахівці Служби відновили на дорогах області щонайменше ще 67 тисяч кв. м покриття. Роботи велися на таких ділянка автошляхів:

М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін);

М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест);

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;

Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;

Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква.

Від початку року на Волині вже відновлено близько 327 тис. кв.м дорожнього покриття на міжнародних, національних та регіональних автошляхах.