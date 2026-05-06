Дорога Луцк – Ровно в пределах Волыни становится лучше: видео

Дорожники ликвидируют ямы и деформации покрытия, чтобы сделать маршрут безопасным и комфортным для водителей. Об этом говорится на ФБ-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области.

Сейчас основные работы сосредоточены на участке от Луцка до границы с Ровенской областью. Недавно улучшили состояние проезда на отрезке Зверей – Арматнов, а на этой неделе ремонтные бригады работают в пределах села Струмовка вблизи Луцка.

Читайте также Сколько асфальта, щебня и горючего уместилось в карманах чиновников

По подсчетам специалистов региональной службы восстановления, на трассе Н-22 уже ликвидировали более 52 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия.

Ремонт выполняют методом так называемых "больших карт" – когда дорожники вырезают поврежденные участки асфальта и укладывают новое покрытие.

На нынешней неделе работы ведутся на пяти основных дорогах области. Фото: Служба восстановления Волыни

Перед укладкой нового асфальта дорожники проводят фрезерование и нарезание карт, поэтому на отдельных участках возможны неровности покрытия и временные ограничения движения.

Читайте также Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине

В целом же на прошлой неделе специалисты Службы восстановили на дорогах области по меньшей мере еще 67 тысяч кв. м покрытия. Работы велись на таких участок автодорог:

М-07 Киев – Ковель – Ягодин (на г. Люблин);

М-19 Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест);

Н-17 Львов – Радехов – Луцк;

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно;

Р-15 Ковель – Владимир – Червоноград – Жовква.

С начала года на Волыни уже восстановлено около 327 тыс. кв. м дорожного покрытия на международных, национальных и региональных автодорогах.