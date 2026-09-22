Дорогий перекур: як українці втратили шість авто на кордоні

За інформацією пресслужби Закарпатської митниці, від початку 2026 року інспектори зупинили 37 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів.

У результаті цих перевірок на склади відомства відправилося майже 250 тисяч штук сигарет та 10 кілограмів тютюну для кальяну.

Автовласники трохи не розрахували

Автопарк конфіскату виявився доволі різноманітним та недешевим. Держава забрала у порушників два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter, а також легковики Volkswagen Golf, Ford S-Max, Opel Vectra та Skoda Fabia.

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Деякі водії вдаються до серйозного втручання в конструкцію кузова заради наживи. Наприклад, власник мінівена Ford S-Max переварив пороги та передню частину днища, сподіваючись проскочити митний пост Вилок із 1 681 пачкою сигарет.

Схожа історія трапилася на пункті пропуску Дякове з водієм буса Mercedes-Benz Sprinter. Чоловік обладнав спеціальні тайники, куди запакував понад тисячу пачок звичайних цигарок та ще 110 пачок стіків Terea, але хитрий план швидко розкрили під час огляду.

Як карають за такі фокуси

Варто пам'ятати, що подібні переробки автомобіля обходяться дуже дорого. Згідно зі статтею 483 Митного кодексу України, за подібні зміни конструкції задля перевезення контрабанди передбачено не лише солідний штраф, а й повну конфіскацію як самого товару, так і транспортного засобу, в якому його ховали.



Тут варто зазначити, що для переміщення тютюнових виробоів через державний кордон використовують не лише легкові автомобілі. Нещодавно в порожній автоцистерні інспектори висвітлили лізтариком 56 ящиків тютюнових виробів.

Якщо сигарети виявляються без акцизних марок, то справу передають до Бюро економічної безпеки, оскільки це вже прямий економічний злочин.