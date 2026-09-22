Дорогой перекур: как украинцы потеряли на границе шесть автомобилей

По информации прессслужбы Закарпатской таможни, с начала 2026 года инспекторы пресекли 37 попыток незаконного перемещения табачных изделий.

В результате этих проверок на склады ведомства отправилось около 250 тысяч штук сигарет и 10 килограммов табака для кальяна.

Автовладельцы чуть не рассчитали

Автопарк конфиската оказался довольно разнообразным и недешевым. Государство забрало у нарушителей два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а также легковушки Volkswagen Golf, Ford S-Max, Opel Vectra и Skoda Fabia.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Некоторые водители предпринимают серьезное вмешательство в конструкцию кузова ради наживы. Например, владелец минивэна Ford S-Max переварил пороги и переднюю часть днища, надеясь проскочить. таможенный пост Вилок с 1681 пачкой сигарет.

Похожая история произошла на пункте пропуска Дякове с водителем автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Мужчина оборудовал специальные тайники, куда упаковал более тысячи пачек обычных сигарет и еще 110 пачек стеков Terea, но хитрый план быстро раскрыли во время осмотра.

Как наказывают за такие фокусы

Следует помнить, что подобные переработки автомобиля обходятся очень дорого. Согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины, за подобные изменения конструкции для перевозки контрабанды предусмотрен не только солидный штраф, но и полная конфискация как самого товара, так и транспортного средства, в котором его хоронили.



Здесь следует отметить, что для перемещения табачных изделий через государственную границу используют не только легковые автомобили. Недавно в пустой автоцистерне инспекторы осветили фонариком 56 ящиков табачных изделий.

Если сигареты оказываются без акцизных марок, дело передают в Бюро экономической безопасности, поскольку это уже серьезное экономическое преступление.