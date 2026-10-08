Дрони проти фур: як німецька поліція хитро штрафує водіїв за дистанцію

Як повідомляє німецьке видання SWR, поліцейські дрони тепер не тільки контролюють порушення водіями заборони обгону, але й відстежують додаткові зловживання на трасі.

Німецька поліція запустила пілотну програму повітряного патрулювання дистанції. Днями вона почала працювати на південному заході Німеччини землі Баден-Вюртемберг. Перші перевірки вже успішно пройшли на спеціально підготовленій ділянці жвавої автомагістралі A81 поблизу кордону з Францією.

Їм зверху видно все

Схема роботи поліцейських виявилася напрочуд простою та ефективною. На аварійній смузі автобану заздалегідь нанесли спеціальні поперечні лінії, які слугують візуальними орієнтирами.

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Сам безпілотник зависає на висоті 70-80 метрів над цією розміткою. Пристрій не має жодних вбудованих радарів чи вимірювальних функцій, а лише транслює картинку, за якою інспектори чітко бачать положення вантажівки відносно ліній.

Кого штрафують та скільки доведеться заплатити

За німецькими правилами дорожнього руху, водії вантажівок повною масою понад 3,5 тонни зобов'язані тримати дистанцію не менше 50 метрів. Ця вимога діє, якщо швидкість потоку на автомагістралі перевищує 50 км/год.

Якщо дрон фіксує порушення, інформація миттєво передається наземному патрулю, який чергує далі по трасі. Зазвичай порушників перехоплюють поліцейські на мотоциклах, які супроводжують фуру до найближчого з'їзду.

Водієві одразу показують кадр із відеозапису, де чітко видно його автомобіль та розмітку, тому сперечатися з інспекторами марно. За таке нехтування безпекою передбачений цілком адекватний, але неприємний штраф у розмірі від 80 до 120 євро.

Чому поліція взялася за дистанцію

Ефективність таких рейдів вражає. Лише за шість годин роботи минулого вівторка, 6 жовтня, повітряний патруль спіймав 25 водіїв вантажівок, які "висіли на хвості" у колег. Загалом одна зміна триває кілька годин і приносить від 15 до 30 зафіксованих порушень.

Правоохоронці пояснюють, що такі жорсткі заходи стали прямою відповіддю на невтішну статистику. Урядовий звіт, що базується на масштабному аналізі аварій 2020 року по всій країні, довів: саме недотримання безпечної дистанції є головною причиною важких ДТП за участю комерційного транспорту.